In dieser Bücherei müssen Rollstuhlfahrer zum Behinderten-WC bis in den Keller fahren

+ © Jantje Ehers Ein barrierearmer Aufzug steht auf der Wunschliste. Der alte Lift ist in die Jahre gekommen. © Jantje Ehers

Lüdenscheid – Ein barrierearmer Aufzug mit Sprachansage und erreichbaren Bedienelementen, eine behindertengerechte Toilettenanlage auf Höhe des Saales, taktile Leitsysteme auf Stufen, an Handläufen und auf dem Fußboden – viele Wünsche können in der Stadtbücherei in absehbarer Zeit in Erfüllung gehen. Der Grund: Die Bezirksregierung Arnsberg hat einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 795 000 Euro bewilligt für die Verbesserung der Barrierearmut sowie die energetische Sanierung der Stadtbücherei am Graf-Engelbert-Platz.