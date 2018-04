Szenen der Stadtgeschichte

Gruppenbild am Graf-Engelbert-Platz: Am Wochenende sind die Mimen in der Stadt unterwegs.

Lüdenscheid - Eine inszenierte Zeitreise durch die Geschichte Lüdenscheids bieten am Wochenende Akteure der Jungen Altstadtbühne, des Theaters „Halber Apfel“ sowie Schüler weiterführender Schulen. Alle Beteiligten gaben sich am Samstag auf dem Graf-Engelbert-Platz zu erkennen. Anschließend gab es noch ein szenisches Anspiel in der Luisenstraße. Gespielt wird im Freien an Plätzen im Stadtzentrum.

Das Jubiläum „750 Jahre Lüdenscheid“ hat den Anstoß zu dieser Inszenierung gegeben. Den Text verfassten Ingo Löwen und Stefan Schröder. Regie führen Murat Isboga (Theater „Halber Apfel“) und Ingo Löwen (Junge Bühne der Altstadtbühne). Uraufführung der Szenen unserer Stadtgeschichte ist am Freitag, 18 Uhr.

Die Reise beginnt vor der Theaterkasse des Kulturhauses. Von dort geht es zur ersten Szene auf dem Graf-Engelbert-Platz. Dort geht es natürlich um die Stadtgründung im Jahre 1268, aber auch – Zeitsprung inbegriffen – um einem Gerichtsstand. Vor der Erlöserkirche ist der große Stadtbrand von 1723 Gegenstand des szenischen Spiels. Weiter dreht sich die Geschichte um den Einmarsch napoleonischer Truppen, die Besetzung Lüdenscheids, aber auch das für die Entwicklung der Stadt bedeutsame „Knopfzeitalter“.

Die Szene in der Luisenstraße führt zur Begegnung mit Luftschiffbauer Carl Berg und Graf Zeppelin. Vor dem Kulturhaus wird es zu einem Treffen mit „stadtbekannten Persönlichkeiten“ kommen. Die sechste Station dreht sich um einen Blick in die Zukunft. Zu sehen und zu hören ist eine Vorstellung von „Lüdenscheid 2068“. Dazu wurde eine Menge recherchiert. Die mitwirkenden Schüler weiterführender Schulen haben Passanten auf der Straße befragt, die Phänomenta aufgesucht und schließlich auch an den Texten der Szene mitgewirkt.

Wolfgang Löhn, im Rathaus Koordinator der Jubiläumsfeierlichkeiten, bedankte sich bei allen Mitwirkenden für das große Engagement. Er wies darauf hin, dass der Stadt ein würdiges verlängertes Jubiläumswochenende bevorstehe. Dies mit Freilichttheater an verschiedenen Orten, Lichtrouten-Preview rund um die Erlöserkirche, Tanz in den Mai, Kneipentour und anderen Veranstaltungen. Rebecca Egeling, Leiterin des Kulturhauses verwies darauf, dass bei schlechtem Wetter „Vom Mittelalter in die Zukunft“ ins Kulturhaus verlegt werde.

Es gibt noch Karten für die Aufführungen. Der erste Tag, Freitag, 27. April, ist bereits vollständig ausgebucht. Karten sind noch erhältlich für die beiden Folgetage. Gespielt wird zu jeder halben Stunde, Treffen ist jeweils vor der Theaterkasse des Kulturhauses. Am Samstag wird gespielt zwischen 15 und 18 Uhr. Gleiches gilt am Sonntag. Zuschauen ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen müssen jedoch Karten an der Theaterkasse abgeholt werden.