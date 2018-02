Karin Hertes setzt sich in Kampfabstimmung durch

Lüdenscheid - Karin Hertes bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Honsel/Worth. Ihre Wiederwahl war allerdings denkbar knapp.

Hertes, die seit sechs Jahren an der Ortsvereins-Spitze steht, setzte sich am Dienstag auf der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus am Lenneteich gegen ihren Herausforderer Lothar Hellwig knapp mit 15 zu 13 Stimmen durch.

Ihrem Stellvertreter Dirk Franke wurde einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Im Rahmen der Versammlung wurde intensiv über die Bildung einer großen Koalition diskutiert.

Zudem informierte Bürgermeister Dieter Dzewas darüber, dass die Zuschüsse für den Grillplatz, der im Zusammenhang mit der Baumaßnahme am Honseler Bach in der Nähe des Bolzplatzes entstehen soll, beantragt seien.

Karin Hertes berichtete über die Versammlungen und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Kassierer Dobbin Weiß informierte, dass sich die Mitgliederzahl im laufenden Jahr von 73 auf 76 erhöht habe.