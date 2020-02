Popmusik im Gotteshaus

+ Der Songwriter Binyo gibt Samstagabend in der Erlöserkirche ein Konzert.

Lüdenscheid - Die Erlöserkirche in der Altstadt ist am Samstag ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) Bühne und Schauplatz für junge Talente und Interessenten an neuen musikalischen Ideen und Stilrichtungen.