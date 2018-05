Seniorenheime bereiten sich auf eine erhöhte Internet-Nachfrage vor

Lüdenscheid - Was vor zehn Jahren noch kein Thema war, gewinnt zunehmend an Priorität. Rentner von heute sind online. Der Umgang mit Smartphone und Tablet gehört auch für Mittsiebziger häufig zum Alltag. Das wissen auch die Leiter der Lüdenscheider Seniorenheime und bereiten sich auf eine steigende Nachfrage ihrer Bewohner vor.

Noch seien es nur Einzelfälle, wenn Bewohner gezielt nach einem Internetanschluss auf dem Zimmer fragen, aber dass der Bedarf zunimmt, sei ihnen bewusst, lautet das Fazit einer LN-Umfrage.

Im Dietrich-Bonhoeffer Altenzentrum an der Bonhoefferstraße könne jeder Bewohner selbstständig über seinen Telefonanschluss im Zimmer einen Internetdienst in Anspruch nehmen. Häufig komme das jedoch nicht vor, weil die Kommunikation meistens über das Telefon stattfinde, meint Udo Terschanski.



Christian Apelt vom Awo Seniorenzentrum an der Parkstraße ist überzeugt: „Die Nachfrage wird steigen, und wir müssen uns darauf vorbereiten, um auch diesen Wunsch unserer Bewohner erfüllen zu können.“ Er wisse, dass nicht alle das Internet nutzten, bevor sie in seine Einrichtung kommen, aber selbst ihnen könne man durch den Nutzen einen hohen Anreiz bieten: „Die Enkel sind das Heiligste. Für den Kontakt würden sie fast alles tun“, ist Christian Apelt sicher. Er stellt gerne seine eigenen Geräte zur Verfügung, damit die Bewohner mit ihren Enkeln skypen können, wenn sie das wünschen.



Vielen müsse man den Umgang zwar noch beibringen, aber immer mehr Bewohner hätten Zuhause schon das Internet genutzt oder den Umgang im Berufsleben noch mitbekommen. Dort sieht Christian Apelt auch die Schnittstelle: „Wer das Internet kennt, wird auch nicht mehr darauf verzichten wollen.“



Bewohner, die in den 40er- oder 50er-Jahren geboren sind, haben ein höheres Interesse daran, online zu sein, als die noch mal 20 bis 30 Jahre älteren. Aber auch dann sei das Interesse in Einzelfällen vorhanden. So hat Apelt einen Termin mit der Lebensgefährtin eines Bewohners ausgemacht, die momentan in Singapur ihre Kinder besuche. Sie sei traurig darüber, dass ihr 80-jähriger Partner nicht mehr mitreisen könne und freue sich auf einen Videoanruf.



Noch könne dem Bedarf gut nachgekommen werden, aber ein freies Netz, ohne separate Anbieter, ist die beste Lösung für Apelt: „Lüdenscheid ist nicht mit dem besten Netz gesegnet, und wenn ich die sechs MBits noch auf alle Bewohner aufteile, kann ich sie auch gleich selbst über die Straße tragen“, lacht er. Deshalb bemühe er sich schnellstmöglich um eine gute technische Lösung.



Dieser Schwierigkeit ist sich auch Sigurd Lobe, Leiter des Seniorenzentrums Reseda an der Südstraße, bewusst. Er lasse in Kürze Firmen vorbeikommen, die eine technische Lösung finden sollen, um alle Zimmer über viele Etagen und Flure hinweg mit ausreichend WLAN zu versorgen. Schon jetzt seien auch in seiner Einrichtung einige Bewohner mit einem Laptop oder Smartphone unterwegs. Bei Fragen rund um die digitale Technik helfe der Hausmeister gerne weiter.

Auf eine Kombi-Lösung greift Regina Felgenhauer im Johanniter-Haus am Hagedornskamp zurück. Dort bestehe für jeden Bewohner die Möglichkeit, über seinen Telefonanschluss einen Internetzugang zu bekommen, und im Bereich des Restaurants gebe es sogar freies WLAN. Auch wenn das Angebot noch gering genutzt werde, rechnet Felgenhauer damit, dass der Bedarf in den nächsten Jahren steigt und bereitet sich langsam darauf vor.

Da 93 Prozent aller Haushalte einen Internetzugang haben, könne davon ausgegangen werden, dass auch der Bedarf in Altersheimen in den kommenden Jahren steigen wird. Wenn Kinder und Enkel den Wohnort wechseln oder verreisen, bietet die Technik von heute mehr Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. - von Sarah Lorencic