Mit 5: Eltern müssen beantragen, dass ihr Kind NICHT eingeschult wird

Lüdenscheid - Es ist ein großer Tag im Leben eines Kindes: Wenn es sich zum ersten Mal mit Schultüte und Tornister auf den Weg zur Grundschule macht, beginnt der viel zitierte „Ernst des Lebens“. Während die meisten Mädchen und Jungen zu diesem Zeitpunkt bereits das sechste Lebensjahr vollendet haben, starten einige Kinder ihre Schullaufbahn jedoch schon mit fünf Jahren – und zwar nicht immer zur Freude der Eltern.

Denn: Auch eine Rückstellung von Kindern ist – mit wenigen Ausnahmen – nur schwer möglich. Erst vor einigen Wochen reichte eine Elterninitiative eine Petition mit mehr als 42 000 Unterschriften beim NRW-Landtag ein – mit dem Ziel, den Stichtag für die Einschulung vom 30. September auf den 30. Juni zu verlegen.

Auch knapp 90 Lüdenscheider unterstützten die Online-Petition, da auch sie der Meinung sind, dass viele Kinder vor dem sechsten Geburtstag noch nicht reif genug für die Schule seien. Eine Auffassung, die Bettina Göldner, Schulleiterin der Grundschule Wehberg und Sprecherin der Lüdenscheider Grundschulen, durchaus nachvollziehen kann.

„Siebenjährige sind hundertprozentige Schulkinder"

Denn auch sie und ihre Kollegen haben in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass einige Fünfjährige oftmals noch klein und verspielt seien und mehr Wert auf Spielzeug legen als auf Lesen und Rechnen. „Siebenjährige sind hundertprozentige Schulkinder und haben das nötige Rüstzeug. Deshalb ist die Grenze mit sechs Jahren tendenziell richtig.“

Sind die Kinder jünger, seien sie oft noch klein und zart, könnten sich noch nicht gegen Größere behaupten oder auch für einen längeren Zeitraum konzentrieren. „Da fehlt es manchmal einfach noch an einigen Dingen, deshalb brauchen sie teilweise auch eine besondere Förderung.“

Und eben dort läge das Problem: Die Klassen werden tendenziell wieder größer – und in ihnen fänden sich eben auch viele Jüngere, aber auch Flüchtlingskinder, Seiteneinsteiger sowie jene mit Entwicklungsstörungen oder Lernbehinderungen. „Sie alle bräuchten eine besondere Beachtung, um erfolgreich lernen zu können“, weiß Göldner um die Vorgabe, dass jedes Kind seinen Fähigkeiten gemäß gefördert werden und die Möglichkeit haben soll, die Lernziele zu erreichen.

Dankbar für pädagogische Fachkräfte

Das sei unter diesen Umständen jedoch schwierig. „Mit einer besseren personellen Ausstattung, beispielsweise einer durchgängigen Doppelbesetzung, könnte man dies sicher besser auffangen.“ Dankbar ist Göldner, dass die Stadt den Grundschulen jedes Jahr Geld für pädagogische Fachkräfte zubillige, die zur Unterstützung im ersten Schuljahr eingesetzt würden. „Das gibt es mittlerweile an allen Lüdenscheider Grundschulen und jede Stunde mit ihnen ist wertvoll und hilfreich.“

Allerdings sei die Stundenanzahl der Kräfte begrenzt und reiche oft nicht aus. „Das wäre eigentlich eine Landesaufgabe.“

Ein Blick zurück: Gab es früher noch den sogenannten Schulkindergarten, der der Schule zugeordnet und verpflichtend war, wurde Anfang der 2000er die Schuleingangsphase eingeführt. Sie ist eine Einheit der Klassen 1 und 2 mit dem Ziel, Kinder dem Grad ihrer individuellen Entwicklung entsprechend zu fördern.

Die Schuleingangsphase kann in einem Jahr, in zwei oder in drei Jahren durchlaufen werden. Erst im Verlauf des zweiten Schulbesuchsjahres wird entschieden, ob ein Kind für ein drittes Jahr in der Schuleingangsphase bleibt. „Viele jüngere Kinder brauchen tatsächlich diese drei Jahre, wechseln also einmal den Klassenverbund“, weiß Göldner.

"Aufpassen, dass Kinder nicht schulunlustig werden"

„Die Kinder merken natürlich, dass es ihnen nicht so leicht fällt wie anderen – da muss man dann aufpassen, dass sie nicht schulunlustig werden.“ Hierbei sei immer ein enger Elternkontakt notwendig. Nehme man all diese Aspekte zusammen, allen voran die Kinder, die eine besondere Beachtung brauchen, um erfolgreich lernen zu können, dann werde es durch die Verjüngung der Schüler nicht gerade einfacher.

„Das ist jedoch meine ganz persönliche Einschätzung, die aber viele Kollegen teilen“, betont Göldner. Allerdings weiß auch sie: Eine Verschiebung des Einschulungsstichtages bringe einen ganzen „Rattenschwanz“ mit sich, und sei sicher nicht so leicht umzusetzen, verweist sie unter anderem auf weitere dann fehlende Kita-Plätze.

„Ein Vorteil jedoch hätte es: Dann könnte noch frühzeitiger mit einer gegebenenfalls nötigen Sprachförderung begonnen werden.“