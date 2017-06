Freizügigkeit ist an Schulen kein Thema

Lüdenscheid - Kurze Röcke, Hotpants und weite Ausschnitte – bei den hohen Temperaturen der vergangenen Tage waren solche Kleidungsstücke die beste Lösung.

Doch an einigen Schulen in Deutschland führte das zu heißen Diskussionen, an einem Gymnasium in Hamburg-Eppendorf wurde eine Kleiderordnung eingeführt. An Lüdenscheider Schulen ist Freizügigkeit kein Thema.

„Wir haben bisher keinen Grund gehabt, über eine Kleiderordnung nachzudenken“, sagt Stephanie Sperlich, stellvertretende Schulleiterin des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs.

Keine Vorschriften macht auch die Theodor-Heuß-Realschule. „Ich bin da entspannt“, sagt Schulleiterin Christiane Langs-Blöink. Da die Schulleitung aus weiblichen Kollegen besteht, könne man da auch gut mit den Schülern kommunizieren, wenn mal jemand mit der Kleidung aus der Reihe tanze. Das komme allerdings sehr selten vor. „Das hat auch etwas mit der Mode zu tun“, findet sie. Vor etwa sieben bis acht Jahren habe es einen Bauchfrei-Trend gegeben. Schülerinnen seien teilweise nur in Bustiers herumgelaufen. So etwas habe es aber schon lange nicht mehr gegegeben.

"Wir haben keine Vorgaben"

Dieter Utsch, Schulleiter des Bergstadt-Gymnasiums (BGL), kann sich da nur anschließen: „Wir haben keine Vorgaben.“ Er gehe davon aus, dass die Eltern noch auf ihre Kinder einwirken. Wenn es dann doch mal einen extremen Fall gebe, dann würde eine Kollegin mit der Schülerin sprechen. „Allerdings ist mir so ein Fall nicht bekannt“, sagt Utsch.

Vor den mündlichen Abiturprüfungen hätten Lehrer des BGL ihre Schüler darauf hingewiesen, wie man sich in der Prüfung zu kleiden habe. „Wie, wenn man zum Bewerbungsgespräch geht“, erklärt Utsch.

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium gibt es einen Absatz in der Hausordnung, in der die Kleiderwahl geregelt ist. „Da steht drin, dass die Schüler angemessen bekleidet zur Schule kommen sollen“, erklärt Schulleiterin Michaela Knaupe. „Das ist bei uns aber kein Problem.“ Wenn sich mal ein Schüler nicht an die Ordnung halte, werde er oder sie zur Seite genommen und darauf hingewiesen. Das sei selten der Fall.

Jogginghose kommen häufiger vor als Hotpants

Neben freizügiger Kleidung im Sommer sei eher der Jogginghosen-Trend ein Thema an der Richard-Schirrmann-Realschule. Schulleiterin Daniela Schröder und ihre Kollegen achten darauf, ob die Kleidung der Schüler gepflegt ist oder Auswirkungen auf andere hat. Eine Kleiderordnung gebe es nicht.

„Wir haben uns bisher nicht dazu genötigt gefühlt. Es ist noch nicht zu Entgleisungen gekommen“, sagt Schröder. „Wenn sich mal jemand vertut, dann reicht ein persönliches Gespräch.“ In den vergangenen Jahren sei das insgesamt kein größeres Problem geworden.