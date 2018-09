Zu wenig Musiklehrer? So sieht es an Lüdenscheider Schulen aus

Kinder aus dem dritten und vierten Schuljahr der Grundschule Wehberg, die an dem Jekits-Programm in Kooperation mit der städtischen Musikschule teilnehmen, spielten bei der Eröffnung des Wehberger Stadtteilfestes in diesem Jahr.

Lüdenscheid - Unbestritten fördert Musik die soziale und geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Doch nicht alle haben Musikunterricht in den Kindertagesstätten und Schulen. Der Bundesverband Musikunterricht warnt mangels Musiklehrern vor einer Abwertung des Schulfachs Musik.

In Lüdenscheid stellt sich die Lage nicht ganz so dramatisch dar, wie eine Umfrage der Redaktion ergab. Zwar sind nicht an allen Grundschulen Musiklehrer im Einsatz, aber die Lehrkräfte der Musikschule sind auch außerhalb ihrer Räume an der Altenaer Straße sehr aktiv, um dies auszugleichen, auch wenn das nicht komplett möglich ist.

So steht nach Angaben von Leiterin Katja Fernholz-Bernecker am Montag die vierte Kooperation mit einer Grundschule bevor.

Im Rahmen des Landesförderprogramm „JeKids – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ ist es diesmal die Grundschule Parkstraße. Kooperationen mit den Grundschulen Lösenbach, Wehberg und der Westschule gibt es bereits. Ein Projekt mit der Kindertagesstätte Stüttinghausen sei in Planung.

„Unser Team bewegt sich.“ 92 Prozent der Lehrer seien in Kooperationen tätig, betonte Fernholz-Bernecker. An den weiterführenden Schulen gibt es keine Probleme, ganz und gar nicht am Bergstadt-Gymnasium.

Dort sind Musikklassen längst etabliert und zeichnen wesentlich das Profil der Schule. „Wir haben sieben Musiklehrer. Eine Lehrerin hat gerade über eine zusätzliche Ausbildung ein Zertifikat erworben.“

Es sei wichtig, auch schon für Kindertagesstätten und Grundschulen qualifiziertes Personal zu gewinnen. Die Musikschule als unterstützendes Element sei ein Glücksfall für Lüdenscheid, sagt Utsch.

„Das Geschwister-Scholl-Gymnasium verfügt über drei Musiklehrkräfte. Das ist ausreichend, um den Musikunterricht in den Sekundarstufen I und II abzudecken und gestattet auch verschiedene außerunterrichtliche Angebote im musisch-ästhetischen Bereich“, erklärt Manuela Knaupe, Leiterin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

„Wir sind derzeit gut versorgt und haben in diesem Bereich keine Probleme“, vermeldete ihr Kollege Sebastian Wagemeyer, Chef des benachbarten Zeppelin-Gymnasiums und selbst Musiker, kurz und knapp.

Gut ausgestattet ist auch die Adolf-Reichwein-Gesamtschule. Schulleiter Frank Bisterfeld ist selbst Musiklehrer und misst dem Fach daher verständlicherweise eine große Bedeutung zu.

Noch Ende April besuchten zwei Musikkurse unter Leitung von Michael Dommes die Wittener Tage für neue Kammermusik.

„Wir sind gut aufgestellt“, sagt Christiane Langs-Blöink, Leiter der Theodor-Heuss-Realschule, die selbst Musik lehrt. „Neben mir arbeiten noch zwei Musiklehrer. Zudem haben wir über die Kooperation mit der Musikschule je eine Streicherklasse in den Jahrgangsstufen 5 und 6, die auch in weitere Streicherangebote in den nachfolgenden Jahrgängen münden. Außerdem gibt es noch eine toll aufgestellte Band.“