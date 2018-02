Beweisführung deutlich erschwert

Lüdenscheid - Es gibt nur ein Teilgeständnis, und die Belastungszeugen sind zum Teil nicht auffindbar. Das Schöffengericht hat ungewöhnliche Mühe bei der Beweisführung.

Immer wieder Ladendiebstähle – der 30-jährige hat sich seit seiner Reise von Algerien nach Lüdenscheid nicht gerade gut benommen. Zuletzt hat er sich vom Amtsgericht Dortmund ein Urteil über sechs Monate ohne Bewährung „abgeholt“.

Nun sitzt er wieder auf der Anklagebank, diesmal vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Andreas Lyra. In der Anklage ist von Sachbeschädigung, mehreren Diebstählen, Hausfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung die Rede.

Doch der Häftling gibt nur zu, was ihm ohnehin nachgewiesen ist. Der Diebstahl eines Ladekabels im Saturn-Markt – ja. Aber das Messer, das er dabei hatte, habe damit nichts zu tun gehabt. Zwei Schachteln Zigaretten geklaut – ja.

Der Rest ist Verteidigungstaktik. Richter Lyra hört sich das Teilgeständnis an und stellt fest: „Das ist jetzt nicht so richtig viel.“

Denn in der Flüchtlingsunterkunft An der Schnappe soll er außerdem drei Zimmertüren von Mitbewohnern eingetreten und einen von ihnen mit einem Messer attackiert haben. Einen Tatzeugen soll er mit dem Satz „Ich stech’ dich ab, wenn du aussagst“ eingeschüchtert haben.

In einer Unterkunft in Schalksmühle soll er einer Bekannten ins Gesicht geschlagen haben. Das alles stellt der Häftling in Abrede.

Dass er zu allem Überfluss nachts im Klinikum Hellersen versucht haben soll, einen Patienten zu bestehlen, scheiterte laut Anklage daran, dass er über einen Infusionsständer stolperte und sein Opfer damit weckte. Der Angeklagte: „Daran kann ich mich nicht erinnern, ich war betrunken.“

Für die Übergriffe in der Unterkunft gibt es kaum Zeugen. Nach Worten des Hausmeisters ist einer „inzwischen abgeschoben“, einer „weg, ich weiß nicht, wo“, ein weiterer unauffindbar. Die Frau aus Schalksmühle schwänzt den Prozess.

Weitere Verfahren sind anhängig. Der 30-Jährige wird wieder in seine Zelle gebracht.

Der Prozess wird am 8. März im Saal 125 fortgesetzt.