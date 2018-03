Lüdenscheider schickt Pornofilme an 16-Jährige

41-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt

Lüdenscheid - Die Weitergabe pornographischer Schriften an Minderjährige ist ein Straftatbestand. So fand sich ein 41-jähriger Lüdenscheider auf der Anklagebank des Amtsgerichts wieder, weil er ein Filmchen, das den Oralverkehr zwischen einem älteren Mann und einer jungen Frau zeigte, an die Tochter seiner Lebensgefährtin geschickt hatte.