Lüdenscheider Rollerfahrer versteckt sich in Hagen vergeblich vor Polizei

Verdacht auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum

Hagen/Lüdenscheid - Schnell abgebogen, mit dem Beifahrer vom Roller gesprungen und hinter einem geparkten Auto versteckt: Ein 38-jähriger Mann aus Lüdenscheid hat am Mittwochnachmittag in Hagen ja so einiges versucht, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Geklappt hat es indes nicht - und das dürfte angesichts des Verdachts auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum wahrlich nicht folgenlos bleiben...