Rhythm Kings spielen bei Bräcker

Lüdenscheid – Die Lüdenscheider Formation Rhythm Kings spielt am Freitag, 22. März, ab 20.30 Uhr im Gasthof Bräcker in Othlinghausen.

In der mehr als 100 Jahre alten Traditionsgaststätte ist das der zweite Auftritt der jungen band. Im Dezember spielten die Musiker damals noch mit dem Gitarristen Fabian Breitschwert in der Weihnachtsalm auf dem Weihnachtsmarkt.

Die Musiker wollen das Publikum mit Jazzstandards wie „Doin' The Jive“, „Joshua Fit the Battle of Jericho“ oder auch „Sing, sing, sing“ in Stimmung bringen. Swing und Jam gibt es auch mit den Songs „Bring back the Groove“ und „Sunshine Dance“ des jungen Lüdenscheider Musikers Marc Hewitt.

Das Quartett ist durch viele Auftritt im heimischen Raum in anderen Formationen bestens bekannt. Einlass ist ab 20 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse 12 Euro. die Rhythm Kings treten in der BEsetzung an: Marc Hewitt (Trompete, Klarinette, Sousafon), Thomas Wurth (Trompete, Sousafon), Axel Reichard (Keys) und Tobias Zorn (Drums).