Ein sehr privater Brief, den jeder lesen darf

Lüdenscheid - Eine Tochter möchte ihrer Mutter "Danke" sagen. Und dazu wählt sie einen ungewöhnlichen Weg. Sie schreibt ihr einen Brief. Aber nicht einfach so, sondern in der Zeitung. Und im Internet.

Die Tochter heißt Iris Disse. Sie ist Schauspielerin und Regisseurin und stammt aus Lüdenscheid. Ihre Mutter Helga hat heute, am 3. Juli, Geburtstag. Iris Disse: "Mutter wurde 1932 geboren, war viele Jahre lang Lehrerin an der Knapper Schule. Heute ist kein 'runder' Geburtstag – aber ist denn in einem Frauenleben immer alles rund?"

Der Brief

Mutter, heute wirst Du 87 Jahre alt. In Deinem Leben spiegelt sich der gesellschaftliche Wandel vom 2. Weltkrieg an bis heute. Für mich als Tochter wichtig: Du lebtest den Emanzipationsprozess der Frauen im 20. und Anfang des 21. Jahrhundert in einer harmonischen Art und Weise – und Du und Vater, als „große Liebende“, habt selbst die „Emanzipationskrisen“ zusammen bewältigen können. Im Rückblick ist das spannend zu sehen.

HG Hauptsache glücklich

Du warst eine abenteuerlustige junge Frau: „HG, Hauptsache glücklich“, das war ihr Slogan, damals im Kindergärtnerinnen-Seminar”, erzählt Tante Ev, Deine Freundin aus der Jugendzeit im Weißenfels an der Saale, immer wieder.

+ Das junge Ehepaar

Diese Glücksdisziplin hast Du nie losgelassen. Leichtigkeit entsteht, wenn Du in einer Gruppe von Menschen bist. Im Kollegium der Knapper Schule warst Du beliebt. Beim Lehrerausflug nahmst Du die Zügel in die Hand und machtest mit den Kollegen eine Kutschfahrt. Herr Jansen, der Schulrektor, erinnerte sich an seine Kindheit und übernahm die Rolle des Bremsers, als es bergab ging. Wie haben alle gejuchzt, als Du zu schnell in die Kurve gingest. Wenn Du alle mitgerissen hast, sich auf solche spontanen Abenteuer einzulassen, habe ich Dich bewundert. Du warst gut darin, Konflikte zu lösen: Als eine junge Lehrerin mit neuen Ideen für den Rechenunterricht kam und Du das als pädagogisch nicht schlüssig empfandest, hast Du Dich mit der Kollegin auseinandergesetzt, und zwischen Euch entstand Respekt. Aber ich greife vor:

Innerdeutsche Migrantin

Ich war 5 Jahre alt, als wir nach Lüdenscheid zogen. Vater war wieder einmal befördert worden, und er trat in Lüdenscheid seine Stellung als Jugendamtsleiter an.

Du, die Du immer als Heimleiterin gearbeitet hattest, auch noch als Kordula und ich schon da waren, warst plötzlich isoliert in einer Stadt, die es Zuzüglern nicht immer leicht macht. Eine gute Freundin sagte mir: „Vater ist ja mit Deinem Vater am gemeinsamen Stammtisch, aber Mutter will nicht, dass ich zu oft zu Euch gehe – man weiß ja nicht, wo ihr herkommt, meint sie.“

Als ich Kind war, stand Weihnachten immer die Kerze im Fenster, um an die Lieben in der DDR zu denken, der Ostzone, wie wir damals sagten. Vater kam aus Paderborn, sie hatten sich an den Triberger Wasserfällen im Schwarzwald kennengelernt.

+ Mutter und Tochter

Ja, die Eltern waren innerdeutsche Migranten, das habe ich erst viel später begriffen, in einer Nacht wo Musik gemacht und viel gelacht wurde bei Tante Ev in Weißenfels. „Hört auf, Akkordeon zu spielen, es ist zu laut, die Nachbarn“, bat Tante Ev Mutter: „Ev, komm, einmal alle paar Jahre kann man doch auch feiern, spielt weiter.“ Ich wusste, dass Du das in Lüdenscheid nicht so locker genommen hättest. Du warst in der Heimat ein freierer Mensch.

Hausfrau und Mutter

Wenn es bei uns mal lauter wurde, warst Du es, Mutter, die mahnte: „Ruhe, die Nachbarn.“ Nur wenn Frau Liese mit dem Besen von unten an die Decke klopfte, wenn wir Kinder tobten, redete sie mit ihr: „Kinder müssen auch mal laut sein dürfen.“

Du kamst aus der gehobenen Mittelschicht, erinnertest Dich mit Freude an den Abschlussball der Tanzstunde, den Du mit Deinem von allen begehrten Tanzpartner anführtest, damals – aber Du warst nie zu fein, um anzupacken:

Da in den 60er-Jahren Beamte nicht viel verdienten, begann Mutter mit Heimarbeit, um das Budget aufzubessern: Sie setzte Hosenträgerklipse zusammen.

+ Aus dem Familienalbum: Auf, die Welt zu erobern.

Ich erinnere mich wie wir Kinder mit Dir am Küchentisch saßen wenn wir helfen durften: Dann klipsten wir die fertigen Teile auf einen Plastikkarton. In dieser Zeit warst Du oft traurig, manchmal habe ich Dich im Schlafzimmer weinen gehört, denn mein Kinderzimmer war ja gleich daneben. Vater ist es wichtig zu erwähnen, dass er die Idee mit der Heimarbeit eh nie gut fand.

Mutter hatte ganz selbstverständlich ihre Stellungen aufgegeben, wenn Vater mal wieder befördert wurde und die bessere Stelle für Beamte halt in einer anderen Stadt frei war: in Lüneburg wurde ich geboren, dann Bochum, in Hattingen kam meine Schwester dazu, dann Lüdenscheid.

In dieser Deiner „Nur Hausfrau“-Zeit habe ich Dich als machtlos erlebt, und ich schwor mir als Kind, meinem Vater zu folgen und selbst über mein Leben zu entscheiden. Das habe ich dann auch verwirklicht. In meiner Familie kocht der Mann, und wir entscheiden alles zusammen.

Aufschwung

Ihr kauftet einen gebrauchten VW Käfer, das Mäxchen. Und dann machtest auch Du einen Führerschein – das war damals ungewöhnlich. Der Fahrprüfer spottete: „Leute, holt die Kinder rein, Frau Disse macht den Führerschein“, aber Du hast Dich nicht verunsichern lassen.

Wie Du es heute sagst, folgtest Du ganz selbstverständlich immer Vaters tollen Ideen und Projekten, so wie das damals von einer Frau erwartet wurde. Du hättest gerne Tennis gespielt, nicht zuletzt auch um einen Freundeskreis aufzubauen, aber Vater mochte das nicht, und allein konntest Du Dir das nicht vorstellen. Nicht dass Vaters Ideen schlecht waren:

+ Wer hat das Ruder in der Hand?

Ihr bepaddeltet die deutschen Flüsse. Vater liebte die Natur, baute an der Bigge am Ende eines kleinen Tales unser Paradies auf: Die einsame Hütte im Wald mit Forellenteichen und den Bienen. „Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein“, war sein Slogan, und er war stolz auf seine eigene Welt, wo ihr mit den Bauern der Umgebung ein tolles Verhältnis hattet. Du unterstütztest ihn dabei. Jedes Wochenende packtest du alles zusammen, hieltest die Hütte sauber, machtest sie gemütlich. Der Blick ins Tal war spektakulär: vor uns die Wiese, links Nadel- und rechts Laubwald. Wenn dann die Familie auf dem Damm in der Sonne saß, und die Eltern nach dem Frühstück eine HB rauchten und ein Glas süßen Moselwein tranken, wussten Kordula und ich, ihr würdet bald wieder ins Bett gehen – und wir konnten unsere Freunde hinter dem Berg besuchen. Das waren harmonische Zeiten.

Emanzipation

Und dann warst Du plötzlich ein Mikätzchen – Du absolviertest ein Kurzstudium, ein Programm, das Kultusminister Paul Mikat wegen Lehrermangels ins Leben gerufen hatte. Vater unterstützte Dich dabei, das war damals nicht selbstverständlich.

Wir Kinder fanden das toll: unsere Mutter studiert. Aber vor allem: es machte Dich leicht und zufrieden. Ihr wart eine Clique von vier Frauen, habt Euch immer wieder getroffen, oft bei Lore Hübner, und zusammen gearbeitet. Lore war schick, locker und immer braun gebrannt. Sie war nicht verheiratet, aber genoss das Leben – das war damals Gesprächsstoff. Dann war da die Frau des Zahnarztes, die Frau des Friseurmeisters, und Du, die Frau des Sozialamtsleiters.

+ Neue Rolle: August 1984

Deine Prüfung legtest Du mit Bravour ab, und so gingest Du dann an die Uni. „die sind da alle so jung..., aber es macht mir Spaß, und ich bin akzeptiert“, erzähltest Du. Wir alle, Kordula, Vater und ich waren mächtig stolz auf Dich, und das dumme Gerede von vielen Verwandten und Freunden: „Die armen Kinder, jetzt werden sie ganz vernachlässigt“, war uns egal. Am Nachmittag warst Du doch eh mit uns zu Hause.

Die Lehrerin

Du kannst wunderbar mit Kindern umgehen. Noch heute wirst Du immer wieder in der Stadt angesprochen: „Frau Disse, erkennen Sie mich nicht? Sie waren früher so wichtig für mich,“ und es freut Dich jedes Mal.

Ich war schon am Theater, da kam ich einen Vormittag mit in die Knapper Schule. Da saßen 30 kleine Kinder, ich war ganz hinten im Klassenzimmer – und alle fühlten wir uns gesehen, als Person wahrgenommen. Für mich war das Magie. Es war Autorität gepaart mit Liebe für die Kinder und viel psychologischem Einfühlungsvermögen. Schwierige Kinder, mit denen andere nicht klar kamen, hast Du in Deine Klasse übernommen. Ich erinnere mich an ein Emigrantenkind, hochintelligent, aber wütend, provokant und aggressiv. Du hast ihm Geld anvertraut, das für einen Ausflug eingesammelt worden war, damit er es auf der Bank einzahlt. Dieses Vertrauen, dass Du zum Entsetzen anderer Lehrer in den Jungen setztest, entspannte ihn, und er konnte sich in die Klasse integrieren. Ja, unterrichten war für Dich keine Arbeit, sondern Deine Passion. Es war Dir immer klar, wie wichtig gerade die ersten Schuljahre für Kinder sind.

Von diesem Einfühlungsvermögen haben Kordula und ich profitiert. Du warst als Mutter sehr klar in Deinen Anforderungen, und hattest gleichzeitig immer Verständnis für uns. Ich habe gesehen, wie Du deinem Enkel das Schreiben beigebracht hast in den Wochen, die er bei den Großeltern verbrachte. Während er bei mir bockig war, spielte er mit Dir Schule und liebte es.

Schicksalsschlag

Schlimm war der Unfalltod meiner kleinen Schwester. Ihren Tod hast Du bis heute nicht verkraftet. Sie ist in Gesprächen immer bei uns.

Rente

Als Du und Vater dann Rentner wart, begann die Zeit der Fernreisen. Ihr habt von Alaska bis zum Südpol alles gesehen: kalbende Gletscher, tanzende und trommelnde Buschmänner, Löwen, Hyänen, ihr habt auf dem Thron des Kaisers von China gesessen, ihr seid in den Alpen Ski gefahren, und besonders gern erzählt Vater, wie Du in Istanbul auf dem Tisch Deinen Bauchtanz gezeigt hast.

+ Die Zeit der Fernreisen begann.

Und dann – Du begannest Golf zu spielen. Du hast Dich entschieden, ganz allein etwas für Dich zu tun, ohne Vater. Einen eigenen Freundeskreis zu genießen. Mal alleine auf einen neuen Golfplatz zu fahren mit Deiner golfenden Freundin. Geld für Dich allein auszugeben. „Ich habe so lange Vaters Träume mit gestaltet – jetzt bin ich dran“, sagtest Du mal, und da fiel mir ein, wie traurig Du damals warst, als Vater nicht mit in den Tennisclub wollte.

Da begriff ich erst, wie wichtig dieser Schritt war. Dein Glück, wenn Dein Enkel als Balljunge mitkam.

Lebenslehrerin

Mama, ich bin so stolz darauf, Deine Tochter zu sein. So viel habe ich von Dir gelernt: sich nicht kleinkriegen zu lassen; nicht auf andere, sondern auf sich selbst zu hören; die Bewältigung von Krisen; Deine Art, schnell zu verzeihen und nach Lösungen zu suchen in Konflikten; ein offenes Herz für andere Menschen zu haben; Kinder zu verstehen; nicht aufzugeben und dem Leben zu vertrauen. Als Tochter zu erleben, wie Du immer selbstbewusster geworden bist als Frau, das war schon toll. Und natürlich Deine Glücksdisziplin: HG, Hauptsache glücklich. Es berührt mich sehr, Vater und Dich jetzt zu erleben, als altes Paar. Wie ihr mit dem Alter klar kommt – wow, da lerne ich von Euch beiden.

Neulich bei einem Strandspaziergang kamst Du mit einem kleinen Jungen ins Gespräch, der in seinem Sandauto saß. „Es gibt böse Menschen, die laufen einfach über mein Auto drüber und machen es kaputt. Und es gibt gute Menschen. So wie Du. Du sprichst mit mir und machst nichts kaputt. Du bist ein guter Mensch“, bekräftiget er noch einmal, als Du Dich verabschiedetest. Er winkte Dir lange nach.

Mama, ich liebe Dich.

Danke, Deine Tochter Iris

+ Iris Disse © Daniel Tesolin

Filmemacherin, Autorin, Dozentin

Iris Disse – ein Selbstporträt: Sie ist Filme-, Theater- und Radiomacherin; Autorin und Dozentin für Kommunikation auf Festivals und an Universitäten. Seit 1994 pendelt sie zwischen Europa und Ecuador. Ihre Hörspiele und Filme wurden mehrfach prämiert. Sie arbeitet viel mit Indigenen aus Lateinamerika zusammen. In ihrem internationalen Yoga- und Kulturzentrum in Ecuador, der "Durga’s Tiger School for Tantra Yoga Shamanism", kann man sich zur / zum international zertifiziertenYogalehrerIn ausbilden lassen – aktuell vom 30.6.-22.7. auch im ZEGG bei Berlin. Infos: www.durgas-tiger-school.com; irisdisse@gmail.com.