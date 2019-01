Tiefgarage der Sparkasse: "Keine Verschlankung, sondern dreiste Preiserhöhung"

Lüdenscheid - Das Thema Parkgebühren in der Sparkassen-Tiefgarage an der Jockuschstraße bleibt umstritten.

Nach der Stellungnahme des Sparkassen-Pressesprechers Thomas Meermann, der Gebührenerhöhungen als „Verschlankung der Tarifstruktur“ tituliert hatte, erneuerte FDP-Ratsherr Michael Wülfrath seine Kritik.

Anders als zunächst dargestellt, kostete bislang nach den ersten beiden Stunden Parken für 1,50 Euro jede weitere angefangene Stunde 1 Euro. Für eine Parkdauer von bis zu drei Stunden waren also 2,50 Euro zu bezahlen.

Jetzt müssen Autofahrer nach der zweiten Stunde für jede angefangene weitere Stunde 1,50 Euro berappen. Wülfrath: „Das ist bei einer Parkdauer von drei Stunden eine Preissteigerung von 50 Prozent.“

Dieser Tarif gelte auch schon dann, wenn man nur zwei Stunden und eine Minute bei der Sparkasse parkt. Besonders wirke sich eine Gebührenerhöhung für die Nutzung der stadtzentralen Tiefgarage auf die Portemonnaies der Nutzer aus, die nicht Kunden bei der Sparkasse sind.

„Der Fremdkunde“, moniert Michael Wülfrath, „zahlt für die erste Stunde schon 1,50 Euro und für jede weitere angefangene Stunde 2,50 Euro.“

Wer also theoretisch zwei Stunden und eine Minute im Parkhaus an der Jockuschstraße steht, muss mit einer Gebühr von 6,50 Euro rechnen. In diesem Zusammenhang fordert der FDP-Ratsherr eine „zeitscharfe Abrechnung“ im Minutentakt.

Dies sei erstens technisch ohne weiteres möglich – und zweitens gerechter und drittens auch praktikabel, weil etwa Sparkassenkunden über ihre Scheckkarte bargeldlos bezahlen und die Gebühren später auf dem Kontoauszug auftauchen.

Für fragwürdig hält der Ratsherr die Tariferhöhung auch, weil eine kommunale Bank, die „eng mit der Stadt verbandelt“ ist, sich nicht als Gebührentreiber betätigen dürfe, dem andere Parkplatzeigentümer als Vorbild nacheifern.

Michael Wülfrath: „Ich bin der Meinung, dass, wenn die Deutsche Bank oder die Co-Bank solch eine Preispolitik machen würden, das Geschrei groß wäre.“

Die neuen Gebührensätze in der Sparkassen-Tiefgarage seien in seinen Augen „keine Verschlankung der Tarifstruktur“, so Wülfrath, „sondern eine drastische und dreiste Preiserhöhung“.