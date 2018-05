Alle WM-Spiele beim "Rudelgucken" im Rosengarten

Lüdenscheid - Vier Wochen lang können die Lüdenscheider während der Fußball-Weltmeisterschaft zum „Rudelgucken“ in den Rosengarten kommen.

Die Veranstalter versprechen, auf der Großleinwand ausnahmslos alle Spiele zu zeigen. Parallel ausgetragene Begegnungen können die Fans im Brauhaus anschauen.

Jetzt trafen sich die Verantwortlichen, unter ihnen auch die Anrainer des Rosengartens, zur Feinabstimmung.

Verschärfte Sicherheitsauflagen haben nach Worten von Eventmanager Dirk Weiland den Public Viewings in zahlreichen Städten NRWs den Todesstoß versetzt. Aber die „sehr guten Erfahrungen“ in Lüdenscheid haben sogar dafür gesorgt, dass die Bestimmungen weniger streng ausgelegt werden können.

„Dadurch können wir den Platz deutlich offener gestalten.“ Im wesentlichen halten sich die Macher an das zwei Jahre alte EM-Konzept: Gläser sind in der „Sparkassen-Arena“ verboten, Gäste kaufen einen Becher, die EM-Becher bleiben gültig – und es gibt Personenkontrollen am Einlass.

Wie André Westermann sagt, hat die „enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten super geklappt“. Lüdenscheid sei „eine multinationale Stadt“, das Public Viewing eine echte Bereicherung. Nach dem großen Erfolg von vor zwei Jahren sei es der Sparkasse „leicht gefallen“, die Veranstaltung erneut zu unterstützen, sagt Vorstand Markus Hacke.

Möge die WM beginnen! Anpfiff ist am 14. Juni um 17 Uhr.