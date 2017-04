Zum dritten Mal "Freiräume für dich"

Lüdenscheid - Frei nach der sechsten Schulstunde und keine Hausaufgaben – das bekommen Schüler der weiterführenden Schulen am 5. Juli. Denn dann geht das Projekt „Freiräume für dich“ in die dritte Runde.

Der Stadtjugendring in Kooperation mit der Kinder- und Jugenförderung möchte diese Nachmittag nutzen, um die Mädchen und Jungen zur Teilnahme an kostenlosen und außerschulischen Freizeit- und Bildungsangeboten zu motivieren.

Die Planungsgruppe, bestehend aus Kathrin Kurzbach und Christiane Langs-Blöink von der Kinder- und Jugendförderung, Julia Wilksen, Stefanie Schröder und Marie Schrader (alle drei aus dem Vorstand des Stadtjugendrings) und Benedikt Czylwik vom Verein KultStädte, verkündete gestern den Termin der Veranstaltung. Gefördert wird das Projekt vom Landesjugendring NRW und vom NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. „Wir freuen uns über die Förderung“, sagt Wilksen.

„Die Schüler sind eingeschränkt, haben wenig Freiräume. Die Freizeit kommt an vielen Stellen zu kurz“, sagt Christiane Langs-Blöink, Schulleiterin der Theodor-Heuß-Realschule. „Mit dem Projekt möchten wir aufzeigen, welches Spektrum an Freizeitmöglichkeiten es hier in Lüdenscheid überhaupt gibt“, erklärt Julia Wilksen vom Jugendkulturbüro. Für die Kinder und Jugendlichen sei die Teilnahme an den Angeboten an diesem Nachmittag freiwillig.

„Es ist eine Win-Win-Geschichte“, findet Langs-Blöink. Verbände und Vereine hätten die Möglichkeit, sich zu präsentieren und ihr Angebot vorzustellen. Die Schüler bekommen im Gegenzug ein „tolles, komprimiertes Programm“ zur Übersicht, sagt Wilksen.

Bis Ende April können sich Vereine und Verbände, die außerschulisch etwas für Kinder und Jugendliche anbieten und an der Teilnahme an „Freiräume für dich“ interessiert sind, bei Julia Wilksen im Jugendkulturbüro, Altenaer Straße 5, melden. Zu erreichen ist sie unter Tel. 02351/673163 oder per E-Mail an julia.wilksen@das-einzigartige.de. Das Projekt am 5. Juli wird von 14 bis 18 Uhr stattfinden. Ein gedrucktes Programm wird im Vorfeld an den weiterführenden Schulen verteilt. Im Nachgang sei außerdem eine Infoveranstaltung mit Podiumsdiskussion und den Ergebnissen des Tages geplant.