Lüdenscheider Polizeigewahrsam: Türen sicherer als das Amt erlaubt

Der Blick auf den Monitor ersetzt das Blinzeln durch den Türspion. Das ist eine der Neuerungen, mit denen das Polizeigewahrsam in der Wache an der Bahnhofstraße ausgestattet ist.

Lüdenscheid - Die Polizeiwache an der Bahnhofstraße verfügt über die wohl modernsten Gewahrsamszellen in Südwestfalen. Die Renovierung ist nach etlichen Pannen und einer Bauzeit von mehr als zwei Jahren abgeschlossen. Doch auf die behördliche Abnahme und die uneingeschränkte Inbetriebnahme des Zellentraktes warten die Polizisten immer noch. Grund ist ein fehlendes Zertifikat über die Türen. Deren Sicherheitsstandard entspricht nicht den Vorgaben. Er ist tatsächlich zu hoch.

Daraus hat sich nach LN-Informationen ein Kompetenzgerangel zwischen Bürokraten entwickelt. Auftraggeber für den Umbau des Polizeigewahrsams ist das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) in Duisburg. Hier werden die Standards für die Ausstattung der Polizei entwickelt und vorgegeben. Der Auftrag für die Sanierung geht dann an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Düsseldorf, der die Arbeiten wiederum ausschreibt und Handwerker beauftragt.

Vor einem Jahr hat das Innenministerium nach einer kleinen Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitgeteilt, die Arbeiten in der Lüdenscheider Wache stünden kurz vor dem Abschluss. Der heimische SPD-Abgeordnete Gordan Dudas hat nach eigenen Angaben ebenfalls bei den verantwortlichen Stellen insistiert.

Im Laufe der Monate stellte sich heraus, dass neu verbaute Wandfliesen wieder herausgebrochen und ersetzt werden mussten. Gitterstäbe vor den Zellenfenstern wurden ebenfalls erneuert, weil sie nicht – wie vom LZPD vorgegeben – waagerecht, sondern vertikal eingemauert worden waren.

Gordan Dudas kritisiert im LN-Gespräch ein „Zuständigkeits- und Kommunikationsproblem“ zwischen den Behörden. „Es kann doch nicht sein, dass die Funktionalität des Polizeigewahrsams in der Bürokratie zerrieben wird – unabhängig davon, wer gerade regiert.“ Die Zellen müssten nutzbar sein, „ohne dass Polizisten Gefahr laufen, haftungsrechtlich belangt zu werden“.

In der Zeit, als Delinquenten nicht an der Bahnhofstraße eingesperrt werden konnten, mussten die Polizisten sie nach Iserlohn oder Hagen bringen. Zwei Beamte waren jeweils zwei bis drei Stunden mit Transport und Übergabe des „Kunden“ beschäftigt. In dieser Zeit fehlten sie in Lüdenscheid auf der Straße. Für MdL Dudas hat der Streit zwischen Bürokraten deshalb auch „Auswirkungen auf die innere Sicherheit“. Im übrigen wurden während der Stilllegung wegen des höheren Aufwandes weitaus weniger Personen in Gewahrsam genommen als sonst.

Dass die Zellen der Polizeiwache inzwischen auch ohne Zertifizierung „unter Vorbehalt“ in Betrieb sind, haben die Beamten an der Bahnhofstraße ihrem Abteilungsleiter Michael Kuchenbecker zu verdanken, teilt Pressesprecher Dietmar Boronowski mit. „Er hat entschieden: Wir nutzen die Zellen, die Bautätigkeiten sind abgeschlossen, es geht hier nur um eine Zertifizierung.“

Dass die Türen einen höheren Sicherheitsstandard haben als vom LZPD vorgegeben, „nehmen wir haftungsrechtlich in Kauf“.