Strafprozess nach Überfällen auf Supermärkte

Lüdenscheid - Ab Freitag stehen zwei junge Männer vor Gericht, die mehrere Supermärkte in der Region überfallen haben sollen.

Sie sollen bewaffnete Raubüberfälle auf Rewe-Supermärkte in Breckerfeld, Wetter und Sprockhövel verübt und insgesamt 44 000 Euro erbeutet haben. Doch bevor sie in Lüdenscheid am Breitenfeld ihren vierten Coup landen konnten, nahm die Polizei sie fest.

Nun müssen sich zwei Männer aus Ennepetal, 19 und 21 Jahre alt, vor der 1. großen Jugendkammer des Hagener Landgerichts verantworten.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat der 19-Jährige, vermutlich mit einem oder mehreren Komplizen, jeweils bis kurz vor Ladenschluss gewartet und das noch anwesende Personal mit einer ungeladenen Schreckschusspistole zum Öffnen der Tresore gezwungen haben.

Am 10. August habe er dann mit dem Mitangeklagten abends die Filiale am Breitenfeld ausbaldowert. Doch die Polizei hatte das Duo bereits seit zwei Tagen observiert und nahm die Männer laut Anklage unmittelbar vor der Tat am Tatort fest.

Der 19-Jährige sitzt seitdem in U-Haft, sein mutmaßlicher Komplize ist auf freiem Fuß.

Der Prozess findet ab Freitag, 9.30, im Saal 201 des Landgerichts Hagen statt. Die weiteren Prozesstage: 5., 21., 22. und 28. Februar sowie 6. und 8. März.