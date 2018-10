Lüdenscheid - Schon wieder falsche Polizisten am Telefon. Doch die angerufenen Bürger waren wachsam.

Erneut haben unbekannte Telefonanrufer sich als Polizisten ausgegeben.

Laut Mitteilung der Polizei kam es am Dienstag in der Zeit zwischen 20.40 und 22.15 Uhr in Lüdenscheid zu elf Anrufen vorgeblicher Polizeibeamter. Doch keiner der Geschädigten fiel auf die Masche herein, alle Angerufenen blieben wachsam und gaben keine persönlichen Daten preis.

In der Pressemitteilung der Behörde heißt es: „Dafür ein großes Lob der Lüdenscheider Polizei.“