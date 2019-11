Ampelanlage mit vier Masten mitgerissen und zerlegt - Fahrer flüchtet

Lüdenscheid - Ein Autofahrer - vermutlich mit einem Lkw - hat eine provisorische Ampelanlage in der Nähe der Christuskirche zerstört. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Ein Unbekannte hat mit seinem Fahrzeug in der Nacht zu Donnerstag die provisorische Ampelanlage an der Lessingstraße in der Nähe der Christuskirche „zerlegt“ – und für einen Schaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro gesorgt. Dann beging er Unfallflucht.

Wie es im Polizeibericht heißt, kam der Gesuchte von der Heedfelder Straße und bog nach links auf die Lessingstraße ab. Dabei erfasste sein Fahrzeug die Oberleitung der provisorischen Ampel und riss sie mit sich.

Die Zugkraft war so stark, dass Kabelhalter aus der Verankerung brachen und vier weitere angeschlossene Ampelmasten noch in einer Entfernung von bis zu 60 Metern umgerissen und zerstört wurden. Das Malheur wurde am Donnerstag um 6 Uhr entdeckt. Hinweise sind unter Tel. 02351/9099-0 erbeten.

Es war nicht der einzige kuriose Unfall in Lüdenscheid. Am Freitagvormittag fuhr eine Frau ihren Mercedes ins Schaufenster eines polnischen Geschäfts. In Altena verlor ein Lkw-Fahrer seinen Aufleger.