Stern-Center: Der nächste dreiste Taschendiebstahl

Lüdenscheid - Schon wieder meldet die Polizei einen dreisten Taschendiebstahl im Stern-Center.

Diesmal traf es eine 19-Jährige in einer Boutique.

Wie es heißt, probierte die Lüdenscheiderin am Mittwoch gegen 17 Uhr einen Mantel in dem Geschäft an. Hierzu stellte sie ihre Handtasche auf den Boden neben den Verkaufsaufsteller.

Nachdem sie den Mantel nach der Anprobe wieder auf den Bügel gehängt hatte, merkte die Frau, dass ihre Tasche weg ist.

Hinweise zum Verbleib der Beute oder der Identität der Täter nimmt die Lüdenscheider Polizei unter der Rufnummer 90 99 0 entgegen.