Trotz stabilen Faltschlosses: Teures E-Bike weg

Lüdenscheid - Die Polizei sucht Zeuigen eines Fahrraddiebstahls.

Fahrraddiebstahl am Vogelberg: An der Fuelbecker Straße klauten unbekannte Täter am Donnerstag ein E-Bike.

Der Besitzer hatte das schwarze Fahrrad der Marke „Bulls E-Stream TR 2“ gegen 9 Uhr abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert. Als er eine halbe Stunde später zurück kam, war das E-Bike verschwunden.

Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades oder die Identität der Gesuchten nimmt die Polizei Lüdenscheid unter der Rufnummer 90 99 0 entgegen.