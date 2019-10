SOS-Kinderdorf: Einbrecher scheitern an Garagentor

Lüdenscheid - Mit geklautem Werkzeug wollten drei Männer einen Einbruch begehen. Doch sie scheiterten an einem Garagentor.

Am Montagabend sind drei Täter im SOS-Kinderdorf an der Claudiusstraße in zwei Gebäude eingebrochen, die sich gerade im Umbau befinden.

Ein Zeuge beobachtete die Unbekannten. Die Einbrecher entwendeten zwei Hammer und eine Brechstange. Mit dem Werkzeug versuchten sie anschließend, das Tor einer angrenzenden Garage aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf die Täter nimmt die Lüdenscheider Polizei unter der Rufnummer 90 99 0 entgegen.