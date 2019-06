Mutter kümmert sich um Tochter (2) - das nutzt Mann rücksichtslos aus

Lüdenscheid - Nur für einen kurzen Moment ließ eine junge Frau auf dem Spielplatz ihren Rucksack aus den Augen, als sie sich um ihre kleine Tochter kümmerte. Diese Gelegenheit nutzte ein dreister Dieb.

Ein unbekannter Täter nutzte am Donnerstag vergangener Woche die Unachtsamkeit einer jungen Mutter zu einem dreisten Diebstahl.

Die Frau hielt sich mit ihrer kleinen Tochter (2) auf einem Spielplatz an der Werdohler Straße in Lüdenscheid auf und sprach in der Zeit zwischen 21.30 und 21.40 Uhr mit dem Kind. Dabei drehte sie ihrem Rucksack für einen Augenblick den Rücken zu.

Die Zeit reichte dem Täter, er schnappte sich den Rucksack und floh.

Hinweise auf die Identität des Diebes und den Verbleib der Beute nimmt die Wache in Lüdenscheid unter Tel. 9 09 90 entgegen.