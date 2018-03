Nicht alltägliche Unfallflucht

Lüdenscheid - Ein nicht alltäglicher Fall von Unfallflucht beschäftigte die Polizei am späten Mittwochabend.

Anwohner der Frankenstraße schreckten gegen 22.05 Uhr aus ihrer Abendruhe, als es auf der Straße zweimal laut knallte. Sie sahen gerade noch, wie ein silbergrauer Wagen in Richtung Heedfelder Straße fuhr.

Zwei am Straßenrand abgestellte Autos – ein Audi und ein VW – waren teils erheblich demoliert. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehr als 7000 Euro aus. Doch am Unfallort waren Teile des Fluchtwagens zurückgeblieben, darunter ein Kennzeichen.

An der ermittelten Adresse trafen die Beamten den Fahrzeughalter allerdings nicht an. Doch kurze Zeit später fand sich der silbergraue BMW verlassen und an der Front verbeult an der Dammstraße.

Kurze Zeit später erschien der Eigentümer des Wagens auf der Polizeiwache. Er war laut Protokoll betrunken und erzählte, sein Wagen sei gestohlen worden. Dabei, so der Polizeibericht weiter, machte er unglaubwürdige Angaben.

Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei unter Tel. 0 23 51 / 9 09 9 - 7205.