So zockten dubiose Heizungsmonteure eine Lüdenscheider Mieterin ab

Lüdenscheid - Dubiose Heizungsmonteure haben in der Nacht zu Freitag eine Frau in Brüninghausen betrogen.

Eine Mieterin in Brüninghausen ist am Freitag auf einen dubiosen Trupp von Heizungsmonteuren herein gefallen. Die Frau hatte am späten Donnerstagabend sie bemerkt, dass die Heizung nicht mehr läuft. Auf der Suche nach schneller Hilfe stieß sie im Internet auf eine Firma aus Essen. Dort bestellte sie den Kundendienst.

Eine Stunde nach Mitternacht standen zwei Monteure auf der Matte, machten Fotos von der Therme, verklebten Isolierband und bestellten angeblich ein Ersatzteil. Die Rechnung kam sofort und belief sich nach Polizeiangaben auf einen vierstelligen Betrag.

So viel Geld hatte die Kundin aber nicht im Haus. Ihre Tochter fuhr deshalb mit den Monteuren zu einem Geldautomaten und hob die geforderte Summe ab.

Erst am nächsten Morgen meldete die Mieterin den Heizungsausfall ihrem Vermieter. Der beauftragte umgehend einen örtlich ansässigen Installateur mit der Reparatur. Die Firma aus Essen meldete sich hingegen nicht mehr. Da erstattete die Frau wegen Betruges eine Strafanzeige bei der Polizei.

Zeugen, die in der Nacht zu Freitag einen verdächtigen Wagen in Brüninghausen beobachtet haben, sollten sich unter der Rufnummer 02351/9099-0 bei der Polizei melden

.

