Unfallfluchten am Wochenende

Lüdenscheid - Zu mehrere Unfallfluchten ist es am Freitag und Samstag gekommen.

Zwischen 11.30 und 12.15 Uhr wurde am Freitag auf dem ALDI-Parkplatz an der Altenaer Straße 81 ein roter Audi A 4 beschädigt, teilt die Polizei mit. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Audi am Heck. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Parkplatz. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro.

An der Worthstraße wurde ein heller VW Sharan am Samstag beschädigt. Gegen 16.15 Uhr parkte dieser in Höhe der Hausnummer 2 an der Spielhalle "Joker". Ein unbekannter Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Honseler Straße und stieß beim vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des VW und beschädigte diesen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Ebenfalls am Samstag beschädigt wurde laut Polizei ein grauer Honda Civic, der an der Liebigstraße parkte. Gegen 13.20 Uhr stand der Wagen in Höhe der Hausnummer 12 und wurde am linken vorderen Radlauf beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 1200 Euro. Der Verursacher entfernte sich ohne Schadensregulierung vom Unfallort.

Hinweise auf die Verursacher aller Vorfälle nimmt die Polizei unter Tel. 0 23 51 / 9 09 90 entgegen.