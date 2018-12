Einbrecher am Kalkofenweg aktiv

Lüdenscheid - Eine Firma in Eggenscheid wurde am Wochenende zum Schauplatz eines Einbruchs.

Bei einem Einbruch in das Büro einer Firma am Kalkofenweg im Ortsteil Eggenscheid haben unbekannte Täter, wie die Polizei gestern mitteilte, am vergangenen Wochenende reichlich Beute gemacht.

Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, knackten mehrere Schränke und klauten unter anderem Bargeld, vier Computer-Bildschirme, eine hochwertige Kaffeemaschine und Schmuck.

Bei ihrer Suche nach verwertbaren Gegenständen richteten die Täter erheblichen Sachschaden an. Die Polizei geht von einem Schaden in fünfstelliger Höhe aus.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Gesuchten oder die Beutestücke nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter der Rufnummer 90990 entgegen.