Schläge gegen Rollstuhlfahrer im MVG-Bus: Fahndungsfoto veröffentlicht

Lüdenscheid - Ein bislang unbekannter Mann soll Mitte Juni einen Rollstuhlfahrer in einem Linienbus misshandelt haben. Jetzt sucht ihn die Polizei per Foto.

Drei Monate nach dem Angriff eines Unbekannten auf einen Rollstuhlfahrer in einem MVG-Bus der Linie 87 sucht die Polizei per Fahndungsfoto nach dem Täter.

An der Haltestelle Hülscheider Baum hatte der Mann am 14. Juni gegen 21.50 Uhr den Rollstuhl plötzlich von hinten gepackt, um ihn zur geöffneten Tür zu ziehen. Der Schalksmühler (36) in seinem Rollstuhl bekam mehrere Faustschläge ins Gesicht.

+ Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © Polizei

Wer Angaben zur Identität des 30 bis 35 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mannes machen kann, sollte sich unter der Rufnummer 02351/90990 umgehend bei der Polizei melden.