Noch keine heiße Spur vom Stern-Center-Pinkler

Lüdenscheid - Die Polizei hat im Fall des Mannes, der im Stern-Center ein kleines Mädchen angepinkelt haben soll, noch keine heiße Spur.

„Unbekannter Mann uriniert 7-jähriges Mädchen an“ – die Meldung über diesen Polizeibericht löste am Mittwoch über die Stadtgrenzen hinaus Empörung und Entsetzen aus.

Nach der erfolglosen Sofortfahndung nach dem mutmaßlichen Täter im Drogeriemarkt Müller, im Stern-Center und im direkten Umfeld hat die Polizei noch keine konkrete Spur. Die Ermittlungen laufen weiter.

Wie Polizeisprecher Marcel Dilling sagt, haben die Ermittler das T-Shirt des Kindes als Beweismittel sichergestellt, es sei aber noch nicht kriminaltechnisch untersucht. Sollte sich tatsächlich Urin darauf befinden, sind die Fahnder dem Gesuchten möglicherweise immer noch nicht näher gekommen. „Im Urin befindet sich im Normalfall keine DNA, eine Analyse wäre nicht zielführend“, so Dilling.

Seit dem Vorfall ist die Kripo damit beschäftigt, das Videomaterial der Überwachungsanlage in dem Geschäft auszuwerten. Doch anders als beispielsweise in der Parfümerie-Abteilung, in der die Überwachung wegen hochwertigerer Waren engmaschig funktioniert, gibt es aus dem Gang in der Spielwarenabteilung keine Bilder.

Nun nehmen die Ermittler die Ein- und Ausgänge des Geschäftes ins Visier. In der kommenden Woche sollen dem Mädchen laut Marcel Dilling Lichtbilder mit möglichen Verdächtigen vorgelegt werden.