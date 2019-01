Obdachlos, aber 20 Armbanduhren in der Tasche

Ganz dumm gelaufen ist es am Sonntagabend für einen 31-jährigen Mann aus Lüdenscheid. Zeugen beobachteten den Verdächtigen nach Polizeiangaben um 23.14 Uhr dabei, wie er an der Knapper Straße eine Schaufensterscheibe eines An- und Verkaufsladens einschlug und die Auslagen leer räumte. Sie alarmierten umgehend die Polizei und konnten den Verdächtigen offenbar sehr gut beschreiben. Eine Streife traf kurz darauf in der Nähe des Ladens auf den obdachlosen Mann und durchsuchte ihn. Dabei fanden die Beamten in der Kleidung des 31-jährigen 20 Armbanduhren unterschiedlicher Marken. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und landete auf der Wache an der Bahnhofstraße. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls laufen.