Jugendbande stiehlt in Umkleide - dann kommen die Hobbyfußballer zurück...

Lüdenscheid - Mit dem Mut und der Schnelligkeit einer Fußballmannschaft hatten die zum Teil betrunkenen jugendlichen Diebe offenbar nicht gerechnet.

Ein Trupp Hobbyfußballer vereitelte am Donnerstagabend einer Jugendbande den Diebstahl ihrer Sachen aus der Umkleide. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Jugendlichen in die Turnhalle Am Schäferland ein, um die Rucksäcke der Sportler zu stehlen. Während des Spiels der Hobbymannschaft flüchteten die Täter mit den Taschen voll Kleidung, Schlüsseln, Handys und Brieftaschen.

Doch die Jugendlichen hatten die Rechnung ohne die Sportler gemacht. Die nahmen nämlich die Verfolgung auf. Unterwegs ließen die Diebe ihre Beute und andere Gegenstände fallen.

Die Verfolger holten die ersten beiden Jugendlichen an der Einmündung Hundebrink/Neuenhofer Straße ein und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auf der Straße An der Mehr holten die Hobbykicker weitere Jugendliche ein.

Die Polizei stellte die Personalien von sechs Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren fest. Zwei 15 und 16 Jahre alte Verdächtige waren dermaßen betrunken, dass die Polizisten sie mit auf die Wache nahmen und dort den Erziehungsberechtigten übergaben. Die Ermittlungsverfahren laufen.