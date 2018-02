Schrottsammler missachtet Vorschriften

Lüdenscheid - Für einen Altmetallsammler war der sogenannte Heilige Sonntag wohl doch nicht so heilig – und die Sicherheits- und Umweltbestimmungen offenbar auch nicht.

Polizisten stoppten den Schrottsammler mit seinem Kleintransporter und wiesen den Mann zunächst auf seinen Verstoß gegen die Gewerbeordnung hin. Bei der Kontrolle seines Autos stellten die Beamten mehrere technische Defekte fest:

Neben gravierenden Mängeln an der Betriebs- und der Feststellbremse oder abgefahrenen Reifen bemerkten die Prüfer Manipulationen an der Bremsanlage des Transporters. Darauf schraubten die Polizisten die Kennzeichen ab und legten den Wagen still.

Auf der Ladefläche beförderte der Altmetallsammler außerdem Gefahrgüter „in loser Schüttung“, was Gefahrgutverordnung ebenfalls verboten ist. Gegen den Fahrer des Transporters und gegen den Halter, der mit im Fahrzeug saß, leiteten die Beamten jeweils Bußgeldverfahren ein.

Neben einer empfindlichen Geldbuße drohen den beiden Einträge im Flensburger Verkehrszentralregister. Zu alledem informierte die Polizei die Stadt über die gewerberechtlichen Verstöße.

Die Verwaltung prüft nun einen möglichen Entzug der Gewerbeberechtigung.