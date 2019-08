Schlägerei in der Bar: Polizei trennt Streithähne voneinander

Lüdenscheid - Bei einem nächtlichen Einsatz in der Oberstadt musste die Polizei zwei Streithähne voneinander trennen.

In einer Bar an der Hochstraße gerieten am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr zwei Männer aneinander, ein 33-jähriger Lüdenscheider und sein Kontrahent (38) aus Schalksmühle.

Zunächst stritten sie laut Polizeibericht verbal. Dann flogen die Fäuste. Der Lüdenscheider wurde bei der Keilerei leicht verletzt.

Die alkoholisierten Männer erhielten Platzverweise und Anzeigen wegen Körperverletzung.