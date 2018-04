Verfolgungsjagd und Unfall mit geklautem Porsche

Nach einer kurzen rasanten Verfolgungfahrt durchbrach ein unbekannter Täter mit diesem Porsche Macan einen Stahlzaun an der Hohen Steinert und flüchtete zu Fuß.

Lüdenscheid - Nach einer kurzen rasanten Verfolgungsjagd sucht die Polizei nach einem Autodieb.

Der Mann raste mit einem Porsche Macan am frühen Morgen an der Hohen Steinert auf der Flucht vor der Polizei durch einen Stahlzaun, sprang aus dem Wagen und verschwand zu Fuß. Eine Fahndung, unter anderem per Hubschrauber, verlief ergebnislos.

Anwohner des Dortmunder Stadtteils Mengede wachten gegen 3.55 Uhr auf, weil ihr Hund anschlug. Vor dem Haus beobachteten sie zwei Männer, die sich an ihrem Wagen zu schaffen machten.

Einer der Täter entfernte sich zu Fuß, der andere verschwand mit dem Porsche. Die Polizei löste eine landesweite Fahndung aus.

Weil das etwa 90 000 Euro teure Auto über ein Ortungssystem verfügt, fiel es im Bereich Heerwiese gegen 4.30 Uhr einer Lüdenscheider Polizeistreife auf. Der Dieb war auf der Heedfelder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Die Beamten wendeten und nahmen die Verfolgung auf. Da gab der Autodieb Vollgas, raste in Richtung Hohe Steinert und bog an der Kreuzung rechts ab.

Offensichtlich war der Täter nicht ortskundig. Er raste am Hellweg-Baumarkt vorbei und weiter ins Industriegebiet, bis er in Höhe der Firma Insta auf der Wendeplatte einen Stahlzaun durchbrach. Der Täter sprang aus dem Wagen und flüchtete.

Gegen 4.30 Uhr kreiste ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera über dem Buckesfeld und dem Schierey. Zahlreiche Anwohner schreckten aus dem Schlaf. Der Gesuchte blieb jedoch verschwunden.

Der Porsche wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an Tel. 0 23 51 / 9 09 90.