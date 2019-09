Erst Bargeld ergaunert, dann Trinkgeld gegeben

Lüdenscheid - Eine Verkäuferin einer Bäckerei am "Knapp" ist am Montag auf einen raffinierten Betrüger hereingefallen.

Mit einem Wechseltrick hat sich ein Unbekannter am Montag in einer Bäckerei an der Knapper Straße auf dreiste Art Bargeld ergaunert.

Nachdem er bei der Verkäuferin Waren geordert hatte und bezahlen sollte, bat er die Frau darum, ihm einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Das brachte die Verkäuferin laut Polizeibericht offenbar so durcheinander, dass sie am Ende lediglich das Geld für die Backwaren entgegen nahm, nicht aber den 50-Euro-Schein.

Dafür gab ihr der Unbekannte im Gegenzug immerhin großzügig 1,20 Euro Trinkgeld.

Der Trickbetrüger wird als 1,85 bis 1,90 Meter groß und stämmig beschrieben. Er hat kurzes, schwarzes Haar und trug zur Tatzeit einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem grauen Nike-Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose und weißen Nike-Schuhen. Er sprach nach Aussage der Zeugin Deutsch mit Akzent.

Sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter der Rufnummer 90 99 0 entgegen.