Brutaler Ladendieb in der Lüdenscheider Oberstadt

Lüdenscheid - Erst im Laden stehlen, dann den Besitzer verletzen, um im Besitz der Beute zu bleiben - das ist räuberischer Diebstahl.

Ein noch unbekannter Ladendieb hat am Mittwoch gegen 18.25 Uhr in einem Geschäft am Graf-Engelbert-Platz zwei hölzerne Langbögen geklaut.

Der Inhaber bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung des Täters auf. Auf der Wilhelmstraße, Ecke Domgasse, konnte er ihn einholen.

Da drehte sich der Täter um, schlug seinem Verfolger nach Polizeiangaben mit der Faust ins Gesicht und rannte davon. Das Opfer wurde leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Klinikum gebracht werden.

Eine Fahndung nach dem Dieb verlief ergebnislos. Er ist etwa 30 Jahre alt, war zur Tatzeit dunkel gekleidet und trug eine grüne Wollmütze.

Hinweise auf den Gesuchten nimmt die Polizei unter Tel. 02351/90990 entgegen.