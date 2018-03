Schwerpunktkontrollen decken zahlreiche Verstöße auf

Lüdenscheid - Gurtverstöße, Telefonieren am Steuer oder bei Rot über die Ampel gefahren: Die Polizei ertappte Verkehrssünder im ganzen Stadtgebiet.

Mit einer Schwerpunktkontrollen rückte die Polizei am Freitag den Autofahrern auf den Leib.

In erster Linie ging es um die Gurtpflicht. Erwartungsgemäß erwischten die Beamten – Einsatzleiter war Oberkommissar Sebastian Schaffer – auch andere Sünder. Neben 31 Gurtverstößen an der Humboldtstraße und auf dem „Knapp“ ahndeten die Polizisten sechs Rotlichtverstöße an der unteren Mozartstraße und verwarnten insgesamt acht Fahrer, die am Steuer telefonierten.

Auf der Nordstraße vor dem Kindergarten fuhr niemand unangeschnallt, dafür waren zwölf Verkehrsteilnehmer auf der Spielstraße zu schnell unterwegs.

Ein betrunkener Randalierer, der auf dem Hellweg-Parkplatz an der Hohen Steinert 16 Autos mutwillig beschädigt hatte, landete in der Zelle.