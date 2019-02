Schon wieder erwischt: Mann erneut in Autowrack unterwegs

Lüdenscheid - Als Polizisten einen Renault-Fahrer kontrollieren wollen, gibt der Gas. Aus gutem Grund. Den Beamten ist der Mann in frischer Erinnerung...

Am Donnerstagmorgen wollten Polizisten auf der Worthstraße einen Renault kontrollieren. Als der Fahrer das bemerkte, gab er Gas und versuchte, zu verschwinden. Doch am Reckenstück wurde er gestellt. Die Gründe für den Fluchtversuch waren schnell klar: Der Fahrer war ein „alter Bekannter“. Denn bereits am 25. Januar hatten ihn Polizisten kontrolliert.

Da war er telefonierend über die Talstraße gefahren, hatte falsche Kennzeichen und null Profil auf den Reifen, außerdem weder Führerschein noch Versicherungsschutz. Hier geht es zur ganzen Geschichte.

Auch diesmal hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Abermals stellten die Beamten die Kennzeichen sicher. Erst vor einer Woche hatte ein Kumpel des Fahrers den Wagen für ihn zugelassen. Auch auf den kommt jetzt eine Anzeige zu. Das erneute „Stelldichein“ nahmen die Polizisten zum Anlass, den Pkw technisch genauer zu betrachten.

Auto ließ sich nur mit der Handbremse anhalten

Ergebnis: Die Bremsen des Renaults waren völlig ohne Funktion. Erst nach mehrmaligem Pumpen mit dem Bremspedal baute sich ein geringer Bremsdruck auf, der aber nicht reichte, um das Auto zum Stillstand zu bringen. Er ließ sich nur mit der Handbremse anhalten.

Zusätzlich stellten sie eine gebrochene Auspuffanlage fest, was den Wagen „ordentlich“ laut machte. Den Fahrer erwartet eine weitere Strafanzeige. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde an Ort und Stelle stillgelegt.

Diese Diesel-Autos, die derzeit in Lüdenscheid auf ihre Verschrottung warten, wären verkehrssicherer gewesen...