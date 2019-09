Teurer Feueralarm: Jugendliche sollen Feuerlöscher in  Parkhaus-Ebene entleert haben

Lüdenscheid - Sollten die Ermittlungen der Polizei auf die Schuld von vier Lüdenscheider Jugendlichen hindeuten, könnte ihr Streich teure Folgen haben.

Jugendliche sollen am Freitag gegen 22.15 Uhr in einem Parkhaus am Rathausplatz einen Feuerlöscher entleert und die Brandmeldeanlage ausgelöst haben, teilt die Polizei mit.

Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Beamten trafen vier Verdächtige in der Nähe des Parkhauses an, die die Tat aber abstritten.

Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauchs von Notrufen sowie Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.