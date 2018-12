Unheimlicher Besucher an der Volmestraße

Lüdenscheid - In Brügge musste sich ein Familienvater in seinem Haus mit einem ungebetenen Gast herumschlagen.

Am vergangenen Wochenende ist, wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ein offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Mann in eine Wohnung an der Volmestraße in Brügge eingedrungen.

Er hatte zunächst an der Haustür geklingelt. Als die Tochter öffnete, klammerte er sich sofort am Arm der jungen Frau fest. Der Vater brachte den Eindringling im Flur zu Boden und fixierte ihn dort, bis die Polizei eintraf. Dabei wurde er leicht verletzt.

Die Polizeibeamten mussten sich einen Schwall von Beleidigungen und Beschimpfungen anhören. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstandes gegen Polizeibeamte.

Der 30-jährige Lüdenscheider musste seinen Rausch im Polizeigewahrsam an der Bahnhofstraße ausschlafen. Warum er sich gerade diese Wohnung ausgesucht hatte, ist nicht bekannt.