Schlägerei beim Schulfest: Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen

Lüdenscheid - Nach einer Schlägerei beim Sommerfest des BGL ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Beim Sommerfest auf dem Schulhof des Bergstadt-Gymnasiums haben sich am Freitagabend nach Angaben der Polizei zwei 16- und 17-jährige Jugendliche heftig geprügelt.

Zeugen beobachteten, wie ein Jugendlicher auf seinen am Boden liegenden Gegner einschlug, gegen den Kopf trat und dabei schrie.

Die Polizei fand den 17-jährigen Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle in der Nähe. Er gab an, sich nur gegen einen Angriff gewehrt zu haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.