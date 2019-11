Lüdenscheid - Wegen eines Mannes, der als Exhibitionist verdächtigt wird, rief eine Passantin an der Werdohler Straße die Polizei.

Die Polizei ermittelt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen einen 30 Jahre alten Lüdenscheider.

Eine Passantin (31) bemerkte den Verdächtigen am Samstag gegen 12 Uhr auf der Werdohler Straße, als er in seinem Auto saß und an seinem Geschlechtsteil manipulierte – und rief die Polizei.

Die Beamten stellten den Mann und leiteten ein Strafverfahren ein.