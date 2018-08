Trickdiebstahl im Juwelierladen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zwei Männer gesucht / Vermeintlicher Kunde war Komplize

+ © Cedric Nougrigat © Cedric Nougrigat

Lüdenscheid - Mit einer ungewöhnlichen Masche erbeuteten zwei Männer in der Mittagszeit im Juweliergeschäft Christ am Stern-Center-Eingang an der Wilhelmstraße eine Armbanduhr.