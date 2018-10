Jugendliche mit Pistole, Schlägereien und Autoknacker: Viel Arbeit für die Polizei

Lüdenscheid - Jugendliche mit Messer und Pistole, Schlägereien unter Betrunkenen, offener Streit auf dem Parkplatz - und noch viel mehr. Die Wochenend-Bilanz der Polizei in Lüdenscheid.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, den ein unbekannter Fahrer am Montag auf dem Parkplatz des Hit-Marktes an der Glatzer Straße verursacht hat. Der Täter rammte in der Zeit zwischen 9 und 9.45 Uhr einen dort abgestellten grauen Skoda Octavia RS auf der Fahrerseite. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mindestens 2500 Euro.

Mit Messer und Pistole bedroht

Zwei etwa 16 Jahre alte Jugendliche sollen in der Nacht zu Sonntag einen Passanten mit einem Messer und einer Pistole bedroht haben. Wie der 20-Jährige angab, habe er gegen 3.20 Uhr mit einem Bekannten im Bereich zwischen Kulturhaus und Parkpalette Oberstadt gesessen, als die beiden Verdächtigen sich näherten.

Wie es im Polizeibericht heißt, hätten die Unbekannten in der Nähe des 20-Jährigen uriniert, der die Jugendlichen „wohl zu schief angeschaut“ habe. Darauf sei er unter Vorhalt der Waffen bedroht worden. Danach sei das Duo weggerannt.

Platzverweise nach Schlägerei auf Rathausplatz

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern endete am Sonntagmorgen um 4.50 Uhr mit einem Polizeieinsatz und mehreren Platzverweisen. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Gemüter laut Einsatzprotokoll bereits etwas beruhigt.

Drei Männer wiesen leichte Verletzungen auf. Die Beteiligten verzichteten allerdings auf eine ärztliche Versorgung. Einen weiteren betrunkenen Mann nahmen die Polizisten in Gewahrsam, weil er dem Platzverweis nicht nachkam. Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen.

Attacke auf Autofahrerin nach Streit um Parkplatz

Ein Streit um einen Parkplatz auf der Stellfläche des Nahversorgungszentrums Bräucken artete laut Polizeibericht am Samstag in eine Handgreiflichkeit aus. Eine Autofahrerin wollte ihren Wagen gegen 11.15 Uhr dort abstellen, doch eine Passantin blockierte die Parkbox.

Als die Pkw-Fahrerin die Frau aufforderte, zur Seite zu gehen, rastete die aus und packte sie so fest am Arm, dass sie blaue Flecken davontrug. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die Verdächtige ist 1,65 bis 1,70 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Sie hat mittellanges Haar und hielt während des Vorfalls drei Luftballons in der Hand.

Taschendiebe erbeuten Portemonnaies

Am Samstag um kurz vor 12 Uhr klauten unbekannte Täter einer 63-Jährigen im Stern-Center die Brieftasche. Im Polizeibericht heißt es: „Im Untergeschoss konnte sie ihre Einkäufe noch bezahlen, im nächsten Laden bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet wurde und die Geldbörse samt Bargeld, Bankkarten und Ausweis weg ist.“

In einem Supermarkt an der Bräuckenstraße erwischte es am Samstag in der Zeit zwischen 17.40 und 18.10 Uhr eine Frau (38) aus Werdohl. Ihr wurde beim Einkaufen das Portemonnaie gestohlen.

Unbekannte Täter entwendeten außerdem einer jungen Mutter die Geldbörse aus dem Ablagefach ihres Kinderwagens. Die Frau hatte den Wagen am Freitag zwischen 9.30 und 10.10 Uhr im voll besetzten Wartebereich einer Arztpraxis an der Wilhelmstraße abgestellt und ihr Baby auf den Arm genommen, als die Täter zuschlugen.

Fünf Autos aufgebrochen

In der Nacht zu Freitag knackten Täter einen Nissan Qashqai, der vor einer Garage an der Stüttinghauser Ringstraße stand. Sie erbeuteten den Personalausweis und den Führerschein des Halters.

Am Freitag zwischen 18 und 19 Uhr schlugen Autoknacker an der Straße Zum Weißen Pferd die Seitenscheibe eines schwarzen Mercedes ein, durchsuchten das Fahrzeug, machten aber offenbar keine Beute.

In der Zeit zwischen 13.45 und 20.10 Uhr zerschlugen Unbekannte auf dem Parkplatz der Firma Hucke an der Talstraße die Seitenscheibe eines weißen BMW X3 und klauten aus dem Handschuhfach ein mobiles Navigationsgerät.

Ein mobiles Navi erbeuteten Autoknacker auch an der Bahnhofsallee, auf dem Parkplatz des Finanzamtes. Dort brachen sie einen weißen Hyundai 10 auf und verschütteten Glasreiniger im Fahrzeuginneren.

Aus einem schwarzen Honda CRX, der in Brügge an der Straße Am langen Acker stand, stahlen Autoaufbrecher in der Nacht zu Freitag ebenfalls ein mobiles Navi, außerdem eine Spielkonsole, diverse CDs und persönliche Papiere. Die Polizei erneuert ihren Appell, keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Auto zurückzulassen.

Autokennzeichen abgeschraubt

In der Zeit zwischen Freitag- und Samstagabend brachen Unbekannte an der Bräuckenstraße das Schloss eines dort abgestellten Anhängers auf und stahlen unter anderem zwei Kabeltrommeln.

An der Lösenbacher Landstraße verschwanden in der Nacht zu Samstag vier elektrische Werkzeuge aus einer unverschlossenen Garage.

Außerdem schraubten Diebe in der Nacht zu Freitag die amtlichen Kennzeichen eines gelbgrünen Kia ab, der vor dem Haus Platehofstraße 11 abgestellt war. Die Kennzeichen lauten auf MK – SE 444.

Hinweise zu allen Straftaten nehmen die Ermittler in Lüdenscheid unter der Rufnummer 02351/90990 entgegen.