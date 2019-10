Raubversuch scheitert: Täter riecht "streng nach Alkohol" 

Lüdenscheid - Ein Raubversuch an der Worthstraße ist gescheitert: Der Täter roch "streng nach Alkohol".

Ein unbekannter Täter scheiterte am Sonntag an der Worthstraße bei seinem Versuch, eine Passantin auszurauben.

Die 31-Jährige war gegen 17.50 Uhr auf dem Gehweg in Richtung Werdohler Straße unterwegs. An der dortigen Baustelle musste die Frau auf die Fahrbahn ausweichen und bemerkte plötzlich, dass jemand „leicht“ von hinten an ihrer Tasche zog, die an einer Schlaufe über ihrer Schulter hing.

Die Frau drehte sich um und schrie. Der Mann hinter ihr ließ die Tasche augenblicklich los und rannte in Richtung Honseler Straße davon. Der Unbekannte roch nach Angaben der Polizei „streng nach Alkohol“.

Angaben zu seinem Aussehen konnte die 31-Jährige nicht machen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 90 99 0 entgegen.