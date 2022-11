Lüdenscheider Politik debattiert über Parkleitsystem und verkaufsoffene Sonntage

Von: Thomas Machatzke

Thema Parkleitsystem

Es sind die Fettnäpfchen-Themen des Jahres, die die Politik am Montag im Rathaus unter anderem beschäftigen: das neue Parkleitsystem und die verkaufsoffenen Sonntage stehen auf der Tagesordnung.

Lüdenscheid – Wenn am Montag um 17.30 Uhr im Ratssaal der Haupt- und Finanzausschuss tagt, dann ist die Tagesordnung naturgemäß ein bunter Strauß von Themen, die in viele Winkel der Stadt leuchten. Ein Punkt indes hat für den Bürger wenig Relevanz, wohl aber für Verwaltung und Politik. Es geht um die Geschäftsordnung für die Sitzungen der Ausschüsse und des Rates. Die soll geändert werden.



Es ist keine große Sache, eher eine, die zum Schmunzeln anregen könnte: Im Sommer hatte es Kritik daran gegeben, dass für viele Sitzungen – zum Teil aus dem Jahr 2021 – noch keine Niederschrift vorlag. Man brauchte gerne mal etwas länger im Rathaus (wie auch bei der Abarbeitung von Themen). Die Geschäftsordnung regelt klar, wann Niederschriften vorzuliegen haben: am vierten Donnerstag nach dem Sitzungstermin.

Die neue Geschäftsordnung soll den Protokollführern, die im Rathaus als Sachbearbeiter Dienst tun und mitunter viel Arbeit zu bewältigen haben, nun zwei Wochen mehr Zeit einräumen. Nach der neuen Geschäftsordnung sollen die Protokolle erst am sechsten Donnerstag nach dem Sitzungstermin vorliegen müssen. Im Sommer gab es Fälle, da gab es auch sechs Monate nach der Sitzung kein Protokoll. Man wird sehen müssen, ob diese Neuerung nachhaltig Früchte trägt.



Inhaltlich wird es am Montag unter anderem noch einmal um das neue Parkleitsystem gehen. Das war bekanntlich kürzlich im Bau- und Verkehrsausschuss krachend gescheitert, weil die Politik die von der Verwaltung avisierte neuerliche Kostensteigerung nicht zu tragen bereit gewesen war. Nun findet am Montag vor dem Haupt- und Finanzausschuss um 16.30 Uhr eine weitere Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses statt. Die hat nur wenige Tagesordnungspunkte. Einer davon ist jener, der einen neuen Weg für ein neues Verkehrsleitsystem ebnen soll. „Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis des vorliegenden Entwurfs zum Aufbau eines statischen Parkleitsystems ein Konzept für ein dynamisches Parkleitsystem zu erarbeiten, die Möglichkeiten einer Förderung zu klären und den Kostenanteil der Stadt Lüdenscheid zu ermitteln“, heißt es in der Vorlage. Und zwar bis zum 30. Juni des nächsten Jahres.



Die Möglichkeit einer Förderung? Die spielte in den bisherigen Überlegungen noch gar keine Rolle. Und nun gibt’s im anschließenden Hauptausschuss sogar einen mündlichen Bericht zum Thema: Förderprojekt „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme als Smart City-Baustein“. Dem Vernehmen nach soll es mit Hilfe einer solchen Förderung möglich sein, das neue Parkleitsystem in dem Kostenrahmen umzusetzen, der ursprünglich ins Auge gefasst worden war. Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich.



Sei’s drum: Es gibt auch noch andere Themen, bei denen sich die Stadt zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert hat. Zum Beispiel beim verkaufsoffenen Sonntag im Mai, der am Ende nach Verdi-Veto zwar ein bunter Sonntag in der City wurde, nur eben nicht verkaufsoffen. „Darstellung des vom Gesetzgeber vorgegebenen Pflichtenkatalogs des Antragstellers für die Durchführung eines verkaufsoffenen Sonntags“ ist nun ein Tagesordnungspunkt des HFA am Montag überschrieben. Der Beigeordnete Fabian Kesseler gibt damit der Stadt quasi einen Leitfaden an die Hand, wie künftig ein Waterloo wie im Mai vermieden werden kann. Das ist vor allem für den Einzelhandel in der Stadt eine gute Nachricht.