Phänomenta serviert Kopf auf dem Silbertablett

Lüdenscheid – Lüdia haben etliche Phänomenta-Besucher bereits kennengelernt. Schon seit Wochen begrüßt der Roboter die Gäste und lädt dazu ein, mit ihm zu kommunizieren. Lüdia ist aber nur eins von neun Exponaten, die seit dem Frühjahr nach und nach neu in das Science Center integriert wurden.

Gert vom Schemm, technischer Leiter der Phänomenta, stellte die neuen Attraktionen den LN vor. Zum ersten Mal seitdem die neue Ausstellung eröffnet wurde, ist sie nun deutlich erweitert worden, auf fast 190 Exponate. rund 40 000 Euro hat die Stiftung als Träger dafür investiert. Die Ideen für die neuen Experimente haben Gert vom Schemm und Betriebsleiter Torsten Schulze unter anderem in anderen Ausstellungen gesammelt und dann nach eigenen Vorstellungen umgesetzt.

Dabei sind aber nicht nur Experimente, die völlig neu in der Phänomenta sind, sondern auch solche, die früher in dem Science Center zu sehen waren und im Zuge der Erweiterung zunächst weggefallen sind und nun in überarbeiteter Form zurückgekehrt sind. Das invertierte Pendel wiederum gehörte zu den Exponaten der Wanderausstellung „Effekthascherei“, die vor einiger Zeit in der Phänomenta zu sehen war. Das Holotron, ein Lichtspiel, bei dem die Besucher ausnahmsweise nicht selbst aktiv werden, sondern nur beobachten können, wie sich die Farben der weißen Geschenkbänder im Schwarzlicht verändern, wurde der Phänomenta wegen einer Geschäftsaufgabe angeboten.

Mit den neuen Attraktionen will das Team dafür sorgen, dass das Science Center auch für „Wiederholungstäter“ attraktiv bleibt und immer wieder etwas Neues bietet. „Wir wollen, dass die Ausstellung, die gut ist, auch gut bleibt“, bringt es Gert vom Schemm auf dem Punkt. Nachdem in den vergangenen Monaten Einiges dafür getan wurde, die Phänomenta als Veranstaltungsort in den Köpfen zu verankern, müsse es auch darum gehen, die eigentliche Aufgabe als Ort des Entdeckens und Ausprobierens immer wieder aufs Neue interessant zu gestalten. Dabei sind es mitunter auch die Schüler, die sich in der Phänomenta engagieren, die sich mit eigenen neuen Ideen einbringen, berichtet Gert vom Schemm.

Zu denen gehört auch Daniel Scholl, zu dessen Aufgaben es am Dienstag zu Beispiel gehörte, den neuen Feuertornado im Foyer des Hauses vorzuführen – denn weil dabei mit einer Flamme in einem Kegel experimentiert wird, ist dieses Experiment nicht zum selber Ausprobieren geeignet. Was es aber nicht weniger interessant macht: Als die Durchsage kam, dass der Feuertornado vorgeführt wird, versammelten sich fast alle Besucher, die zu dem Zeitpunkt in der Phänomenta waren, um sich das Schauspiel anzusehen. Denn mit der Flamme die wiederum auf einer drehbaren Platte entzündet wird, kann das Phänomen eines Tornados sichtbar gemacht werden. Dazu wird die Platte schnell gedreht, sodass die Flamme ins Rotieren kommt.

Weiteres neues Exponat ist eine Duftblume, eine vergleichsweise einfache Konstruktion, die den Geruchssinn anspricht. Mit Unterstützung von Apotheker Dr. Fay und der Firma Taoasis wurden verschiedene – nicht nur wohlriechende – Duftstoffe beschafft, die die Nasen der Besucher herausfordern. Das Trommelkino stellt unter Beweis, wie die visuelle Wahrnehmung durch Veränderung der Perspektive manipuliert wird. Mit der Wahrnehmung spielt auch das Trickbild, bei dem ein Dia auf die Speichen eines Rades projiziert wird – allerdings nur, wenn die Geschwindigkeit, mit der das Rad gedreht wird, ausreicht.

Zudem können die Besucher ihren Kopf auf einem Silbertablett präsentieren oder sich darin üben, sich gegenseitig Texte in Brailleschrift für Sehbehinderte zu schreiben. Alle neuen Experimente haben, wie es üblich ist, eine Karte mit kurzen Erläuterungen bekommen. Mit den neun Exponaten soll noch nicht Schluss sein, prognostiziert vom Schemm – weitere neue Ausstellungsstücke sind bereits in Arbeit und sollen in näherer Zukunft aufgestellt werden. Und auch an den bestehenden Exponaten wird immer weiter getüftelt. So wird gerade in diesen Tagen ausprobiert, ob der Feuertornado vielleicht auch mit einer farbigen Flamme brennen kann.