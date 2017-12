„Lüdenscheider Orgelprodukte“ für neue Altstadtorgel

Lüdenscheid - Die Stiftung Altstadtorgel Lüdenscheid freut sich, dass Lüdenscheider Geschäfte – nicht nur in der Altstadt – den Bau einer neuen Orgel für die Erlöserkirche unterstützen, indem sie „Lüdenscheider Orgelprodukte“ anbieten.

Dies teilte das Kuratorium der Stiftung mit.

„Diese Artikel sollen ganz viele Kunden auf den Neubau der Orgel für die Erlöserkirche inmitten der Lüdenscheider Altstadt aufmerksam machen. Ein Spendenanteil am Verkaufspreis soll es vielen Bürgern ermöglichen, sich auch mit kleinem Geldbeutel an der Förderung des Stiftungszwecks zu beteiligen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Stiftung hoffe allerdings, dass der eine oder andere Käufer von „Lüdenscheider Orgelprodukten“ darüber hinaus eine Orgelpfeifenpatenschaft übernimmt und so mit Einzelbeträgen von 50 bis 10 000 Euro die Finanzierungslücke von heute immerhin noch 150 000 Euro zu schließen hilft.

„Gerade jetzt zur Weihnachtszeit bietet sich damit die Möglichkeit, ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen, das einem lieben Menschen gewidmet wird und künftig für ihn erklingen soll“, schreibt die Stiftung.

Folgende Geschäfte machen laut Stiftung bereits mit: Tee-Linden, Wilhelmstraße 25; Musikhaus Auth, Ringmauerstrasse 4-10; Gutsverwaltung Schloss Neuenhof, Neuenhofer Straße 54.

Anfang 2018 sollen folgende Geschäfte dazustoßen: Kaffeekultur Sebastian Benkhofer, Graf-Engelbert-Platz 1; Kaffeehaus Norbert Weßling, Hochstraße 1A; Altstadt-Goldschmiede, Graf-Engelbert-Platz 12; Papageno Oliver Scherff, Wilhelmstraße 11.

Die Orgelprodukte sind laut Stiftung zumeist auch im Lüdenscheid-Shop „Oho!“ im Stern-Center erhältlich.