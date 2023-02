Lüdenscheider organisieren Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei

Von: Olaf Moos

In Windeseile hatte sich herumgesprochen, dass das Safi-Testzentrum an der Hohen Steinert Hilfsgüter für Erdbebenopfer sammelt und verschickt. © Olaf Moos

Das verheerende Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien hat auch in Lüdenscheid Entsetzen und Trauer ausgelöst – vor allem in der türkischstämmigen Gemeinschaft in der Kreisstadt. Zahlreiche Familien sind in Sorge um Angehörige in der betroffenen Region. Am Dienstag sind in Lüdenscheid die ersten Hilfsaktionen für die Erdbebenopfer angelaufen.

Lüdenscheid - Osman Cilingir, Immobilienmakler und als „Vater der Kluse“ bekannt, bezeichnet die Ereignisse als „die Katastrophe des Jahrhunderts“. Schlimmer war es nach Cilingirs Worten nur 1939, als in der Region um die Stadt Erzincan 33 000 Tote und rund 100 000 Verletzte zu beklagen waren. Bei 4000 Todesopfern wird es nach Einschätzung des Geschäftsmannes nicht bleiben. „Das Schlimmste kommt noch.“

Nach dem Beben stand das Telefon in Osman Cilingirs Büro nicht mehr still, wie er sagt. „Ich habe so viele Anrufe bekommen.“ Ein alter Freund aus Bad Laasphe habe ihm am Dienstag berichtet, er habe sechs Verwandte verloren. „Die Lage ist schwierig, es ist sehr kalt, es stehen kaum Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.“ Immerhin hole das Militär viele Verletzte per Schiff aus der zerstörten Küstenregion.



Osman Cilingir telefoniert derzeit viel mit Lüdenscheidern, die in Sorge um ihre Angehörigen im Erdbebengebiet sind. © Olaf Moos

Nicht weit von Cilingirs Maklerbüro entfernt, im Vereinsheim des Türkischen Sportvereins (TSV) Lüdenscheid an der Worthstraße, haben Aktive damit begonnen, Hilfsgüter zu sammeln. Osman Cilingirs Sohn Yusuf, Trainer der TSV-Kicker, sagt, einige seiner Sportler berichteten von Verwandten, deren Häuser eingestürzt seien. „Der TSV Werdohl will ein Benefiz-Turnier veranstalten.“ Yusufs Bruder Gökhan freut sich, dass der Awo-Kindergarten „Bunte Kluse“ in aller Eile Sachspenden von Helfern zusammengetragen und am Dienstagnachmittag bereits verschickt hat.



Nur wenige Meter weiter versucht Kemal Cetindas, Mitarbeiter des „MacDöner“-Restaurants an der Werdohler Straße, Kontakt zu Familienmitgliedern in der Zwei-Millionen-Stadt Gaziantep zu halten. „Ich habe gerade mit meinem Neffen telefoniert, sie sind an einem sicheren Platz“, sagt Kemal Cetindas und lächelt erleichtert.



Von Erleichterung ist im Gespräch mit Vakkas Kanisirin, Chef des „Efsane“-Grills an der Hochstraße, nichts zu spüren. Sein Bruder und seine Mutter harren im 3500 Kilometer entfernten Pazarcik aus, eine Stadt nahe der syrischen Grenze und etwa so groß wie Lüdenscheid. Viel hat Vakkas Kanisirin von seinen Verwandten noch nicht gehört. „Die Telefonleitungen sind kaputt, man kann nicht anrufen.“ Doch er weiß: In der Nachbarschaft seiner Mutter und seines Bruders „hat es viele Tote gegeben“, wie der Lüdenscheider sagt. „Meine Verwandten müssen im Auto schlafen, es gibt kein Strom und kein Gas.“ Vakkas versucht weiter, Telefonkontakt zu bekommen.



Vakkas Kanisirin vom Döner-Imbiss „Efsane“ hat bislang vergeblich versucht, seinen Bruder und seine Mutter im Osten der Türkei telefonisch zu erreichen. © Olaf Moos

Währenddessen rollt im Corona-Testzentrum Safi an der Hohen Steinert eine schnelle Hilfsaktion an. Die Betreiber Emrah Sahin und Finn Binczyk sammeln seit Dienstag und bis Mittwochabend, 19 Uhr, warme Kleidung, Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel, Taschenlampen und Batterien, um sie möglichst zügig auf den Weg in die Katastrophenregion zu schicken.



Eine der größten Hilfsaktionen Lüdenscheids hat die Ditib-Gemeinde in ihrer Moschee am Lehmberg auf die Beine gestellt. Gemeindevorsitzender Göksal Ücüncü hat sich mit den Gläubigen der „Yardim Kampanyasi Depremi“ angeschlossen, die die Türkisch-Islamische Union der Ditib-Gemeinden von Köln aus organisiert. Die Gemeinde sammelt derzeit in erster Linie Geld, das nach Köln fließen und von dort aus umgehend in die Krisenregion weitergeleitet werden soll.



Zum Freitagsgebet in dieser Woche wollen Göksal Ücüncü und seine Gemeinde türkische Spezialitäten an die Gäste verkaufen. Der Erlös ist ebenfalls für die Hilfsaktion bestimmt.



Ein Spendenkonto ist eingerichtet. Geldspenden können an die KT-Bank überwiesen werden. IBAN: DE95 5023 4500 0141 4300 09, BIC: KTAGDEFFXXX, Verwendungszweck: Türkei Erdbeben.